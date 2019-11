Prix Edgar Faure : Nicolas Sarkozy a signé le meilleur livre politique de l’année

"Toute ma vie j’ai eu de la chance, beaucoup de chance, peut-être même trop de chance quand je pense à tous ceux qui n’ont d’autre choix que d’affronter la grisaille d’un quotidien désespérant et, souvent, douloureux. Ce n’est pas que les épreuves m’ont été épargnées. J’ai eu mon lot d’échecs professionnels et personnels. J’ai même l’impression d’avoir parfois dû payer un prix élevé au succès, et à la notoriété. Mais jamais, au grand jamais, je n’ai connu l’ennui. D’aussi loin que je me souvienne, j’ai pu vivre avec passion, rencontrer des interlocuteurs souvent hors normes, et me confronter à des événements dont l’histoire pourra garder le souvenir. La passion et le besoin d’engagement ont toujours été présents au cœur de mon identité. Au fond, si je ne connais pas le ‘pourquoi’ de cette inclination si ancrée en moi, au moins ai-je eu l’envie d’expliquer le ‘comment’. J’ai pris beaucoup de temps avant de m’engager sur ce chemin d’une vérité que je veux la plus sincère possible, même si je sais qu’elle sera, par nature, relative.”

Comme quoi, la saison des prix littéraires a ce petit quelque chose de vraiment… passionnant.Entre règlement de compte avec son ancien Premier ministre François Fillon, encore inquiété par la justice dans une affaire d'emplois fictifs, et retour sur ses années de gloire dans les sphères du pouvoir, Nicolas Sarkozy signe avec Passions un ouvrage de 365 pages.Résumé de l'éditeur :Quant au prix de l'œuvre Engagée également remis par l'association Edgar Faure, il est revenu à ex-aequo à Antoine Santoni, pour son ouvrage Le Brexit Franco-Allemand paru aux Éditions Ramsay, et à André Yché pour Commerce et guerre, publié aux Éditions Economica.Le Prix Edgar Faure a été créé en 2007 par l'association du même nom pour récompenser le meilleur ouvrage politique de l'année. Présidé par Rodolphe Oppenheimer-Faure, le petits fls d'Edgar Faure, le prix a été fondé en hommage à celui qui fut nommé deux fois à la tête du gouvernement français sous la IV république, en 1952 et de 1955 à 1956.Le jury était composé cette année de : Isabelle Debré, Claude Goasguen, Christophe Maliszewski, Caroline Haddad-Farhana, Grégoire Lucas, Frédéric Salat-Baroux, Viviane Neiter, Sihem Souid, Moché Lewin, Michel Hannoun, Marie-Thérèse Bertini, Jean-Philippe Pierre, Édith Rebillon, Anne Sophie Coppin, Vincent Prieux, Bernard Granger, David-Xavier Weiss, Pr. Serge Uzan, Jean-Philippe Morel et Rodolphe Oppenheimer. L'année dernière , le Prix Edgar Faure était revenu à Agnès Verdier-Molinié pour son ouvrage En marche vers l'immobilisme, publié aux éditions Albin Michel.Nicolas Sarkozy – Passion – Editions de l'Observatoire – 9791032908310 – 19,50€