Prix Gouverneur général 2019 : les femmes à l'honneur

À l’initiative du Conseil des Arts du Canada, le meilleur de la littérature d’outre-Atlantique est proposé. Sept catégories dans chacune des langues officielles, et une sélection d’ouvrages qui présente quelque 35 titres avant de n’en retenir que 7, pour le français et l’anglais.Chaque gagnant perçoit un chèque de 25.00 $ CA — près de 1700 € — et les éditeurs obtiennent également 3000 $ d’aides pour la promotion des livres. Enfin, notons que tous les finalistes reçoivent 1000 $ d’encouragement.Si dans la catégorie Romans Céline Huyghebaert l’emporte avec Le drap blanc (Le Quartanier), c’est aussi une note donnée pour 2019 avec des lauréats… qui sont principalement des lauréates.Anne-Marie Voisard, avec Le droit du plus fort, chez Ecosociété , remporte la palme dans la catégorie Essais.En littérature jeunesse, catégorie roman, Dominique Demers pour L’albatros et la mésange paru chez Québec Amérique, est récompensée, et dans le domaine des albums, Stéphanie Lapointe et Delphie Côté-Lacroix, pour Jack et le temps perdu (Quai N° 5), sont saluées.On peut retrouver l’ensemble de la liste des lauréats à cette adresse