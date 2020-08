Prix Handi-Livres 2020 : 27 ouvrages sélectionnés dans 6 catégories

Roman

Photographie : titouan russo, CC BY 2.0

Au final, le comité de sélection a choisi 27 ouvrages dans les 6 catégories en lice qui seront ensuite soumis au vote du jury final, présidé par Axel Kahn, en octobre prochain. En plus de la sélection officielle, 5 ouvrages concourront dans la catégorie « Coup de cœur ».Les sélections sont les suivantes :En Situation de Handicap... dans le Futur de Cécile Péguin – Éditions ArkuirisHorizon berbère de Stéve Lucas – Nouvelles Éditions BordessoulesLes Lueurs du Festival de Gildas Trévetin – Auto éditionLes Mots d’Hélio de Nancy Guibert & Yaël Hassan – Magnard JeunesseMurène de Valentine Goby – Actes SudIl était une Voix... de Marina Al Rubaee – Éditions MazarineJe vois mon Bonheur : les Grands Défis de l’Aventurier aveugle de Gérard Muller – JC LattèsPsychotique de Jacques Mathis & Sylvain Dorange – La Boîte à BullesUne Cécité à Pas de Loup de Sébastien Joachim – TheBookEdition.comMa Vie pour Deux : Dans l’Ombre du Héros, une Femme de Suzana Sabino & Philippe Croizon – Éditions ArthaudEnzo ou le Pouvoir des Oiseaux de Marie Garnier – Éditions Poutan JeunesseLa Street en Mode Bolide de Cécile Alix & Dimitri Zegboro – Magnard JeunesseMa Journée en Langue des Signes française d’Olivier Marchal & Thomas Tessier – MillepagesMamie Gâteau s’emmêle le Tricot de Gwladys Constant & Gilles Freluche – Oskar ÉditeurLe Handicap – Qu’est-ce que le Handicap ? d’Élodie Lancry – Éditions TartempionC’est écrit sur ses Lèvres de Brigitte Aubonnet – Le MuscadierCaméléon les Filles Asperger déboulent ! de Christine Deroin – Le MuscadierJournal d’une Fille Chien de Laura Jaffé – La Ville BrûleLe petit Livre des Handicaps de Georges & Léopold Grard – illustrations : Jak – Éditions Grrr... Art ÉditionsSoleil glacé de Séverine Vidal – Robert LaffontAkiro – Collectif d’auteurs – Les Ateliers Art terreBily et Zoa. Bâtir une Cabane, quelle Galère ! de Florence Brillet & Nolwen – Éditions AdabamGuide pratique du Coordonnateur Ulis Collège de Christelle Valette – Ebla EditionsHandicap : quand l’Archéologie nous éclaire de Valérie Delattre – Éditions Le Pommier – UniversciencesHuntington... et alors ? Comprendre la Maladie et Vivre avec coécrit par CMRMH, Henri Mondor et Comité Inter-Associations Maladie de Huntington – Bureau de l’AHFLa Sclérose en Plaques : Conseils de Vie au Quotidien de Bruno Brochet – John Libbey EurotextL’Aide humaine à l’École, le Livre des AESH, ouvrage collectif coordonné par Corinne Gallet & José Puig – Les éditions de l’INSHEAAvance, bordel ! de Marie Samuel – DunodBraves Bêtes, Animaux et Handicapés, même Combat? de Sunaura Taylor – Éditions du PortraitDes Sentiments... comme les Autres ! Collectif de l’Adapei de la Corrèze – Adapei de la CorrèzeTraumatisme crânien, tu ne m’as pas oublié ! de Jean Michel – Auto-éditionLa Petite Femme du Père Noël de Kochka – Oskar Éditeur