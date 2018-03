Prix Hors Concours 2018 : 40 ouvrages retenus

La sélection 2018 du prix Hors Concours et Hors Concours des lycéens a été présentée à l’occasion de Livre Paris. Pour la première fois, la sélection accueille des éditeurs étrangers : Elyzad en Tunisie, les éditions d’En Bas en Suisse et Esperluète en Belgique, « ce qui nous permet de dépasser les frontières et de travailler sur la francophonie », explique la créatrice, Gaëlle Bohé.









Chaque année, ce sont 40 auteurs (et donc 40 éditeurs), qui sont réunis dans la bibliothèque Hors Concours. Un recueil des 40 extraits sera envoyé le 1er juillet à plus de 700 professionnels du livre et lecteurs qui en choisiront cinq. Ces 5 finalistes seront annoncés en octobre 2018, puis lus en entier par cette Académie des lecteurs et par les journalistes membres du jury (Catherine Fruchon Toussaint, Bintily Diallo, Tara Lennart, Isabelle Motrot et Pierre Vavasseur). Le lauréat sera annoncé en décembre 2018.

Pour le prix Hors Concours des lycéens, 5 finalistes ont été choisis par 10 classes de seconde et première, soit 257 élèves. Le calendrier s’adapte au rythme scolaire, et le lauréat sera donc annoncé le 7 mai 2018. Au troisième trimestre, les auteurs seront accueillis dans les classes pour rencontrer les élèves.

L’Etreinte en sa mémoire, de Christophe Bagonneau, publié aux éditions l’Amourier Timika.

Western papou, de Nicolas Rouillé, aux éditions Anacharsis

Tatou, de Paula Anacoana, aux éditions Anacoana

Nous sommes de grands chiens bleus, de Laurence Albert, publié aux éditions Antidata Prisons, de Ludovic-Hermann Wanda, publié aux éditions l’Antilope

Micro film, d’Emmanuel Villin, publié aux éditions Asphalte

Corderie, Christophe Grossi, publié aux éditions de l’Atelier contemporain

Ombre parmi les ombres, Ysabelle Lacamp, publié aux éditions Bruno Doucey

Les corps ravis, Justine Arnal, publié aux éditions du Chemin de fer

La folie d’Alekseyev, Jean-Baptiste Cabaud, publié aux éditions Dernier Télégramme

Des ailes au loin, de Jadd Helal, publié aux éditions Elyzad

La langue de personne, de Sema Kiliçkaya, publié aux éditions Emmanuelle Collas

La lessive et autres histoires de femmes migrantes, de Yudit Kiss, publié aux éditions d’En bas

Vapeur Girl, d’Igor Quézel-Perron, publié aux éditions En Volume

La Théo des fleurs, de Jean-Marc Turine, publié aux éditions de l’Esperluète

La nuit je vole, de Michèle Astrud, publié aux éditions Aux Forges de Vulcain

Des Fleurs dans le vent, de Sonia Ristic, publié aux éditions Intervalles

Le cavalier, de Derek Munn, publié aux éditions l’Ire des marges

L’archet de Miloš, de Claude Poulain de la Fontaine, publié aux éditions du Jasmin

L’affaire Mirage Life, de Pascal Framont, publié aux éditions Le Lamantin

Comme une grande, Elsa Fourniret, publié aux éditions Mauconduit

L’homme qui aimait les livres, de Philippe Lutz, publié aux éditions Médiapop

Compte petite, et deviens..., de Camille Lysière, publié aux éditions Moires

Terres fauves, de Patrice Gain, publié aux éditions Le Mot et le reste

Brown Baby, de Benoît-Marie Lecoin, publié aux éditions du Murmure

Emma, de Tess Corsac, publié aux éditions Le Muscadier

Entrée libre, de Mélanie Yvon, publié aux éditions Le Nouvel Attila

Voir Ithaque, de Julie Toso, publié aux éditions La P’tite Hélène

Berlin on/off, de Julien Syrac, publié aux éditions Quidam

Bavards comme un fjord, d’Isabelle Flaten, publié aux éditions Le Réalgar

Des histoires pour cent ans, de Grégory Nicolas, publié aux éditions Rue des promenades

Dankala, d’Isabelle Sivan, publié aux éditions Serge Safran

Retour à Buenos Aires, Daniel Fohr, publié aux éditions Slatkine & Cie

Une immense sensation de calme, Laurine Roux, publié aux éditions du Sonneur

Le dernier cri, de Pierre Terzian, publié aux éditions Sun/Sun

La Galère, Francis Combes, publié aux éditions Le Temps des cerises

Si j’ai le cœur étroit, à quoi sert que le monde soit si vaste, de Michel Paulet, publié aux éditions Thierry Marchaisse

Le Sillon, de Valérie Manteau, publié aux éditions Le Tripode

Anonyme, de Luc Fivet, publié aux éditions Le Ver à soie

Roméo à la folie, de Christine Sagnier, publié aux éditions Zinedi.









Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones.