Prix Hors Concours des Lycéens 2019 : les cinq auteurs finalistes

Le 10 janvier dernier, l’Académie Hors Concours a annoncé les noms des cinq auteurs finalistes du Prix Hors Concours des Lycéens 2019. Créé en 2016, ce prix récompense chaque année un auteur de littérature de création, francophone et contemporaine publié par un éditeur indépendant.



Voici les 5 finalistes pour le Prix Hors Concours des Lycéens 2019 :Tatou de Paula Anacaona, aux éditions AnacaonaLes corps ravis de Justine Arnal, aux éditions Le Chemin de ferAnonyme de Luc Fivet , aux éditions Le Ver à SoieL’Affaire Mirage Life de Pascal Framont, aux éditions Le LamantinPrisons de Ludovic Hermann Wanda, aux éditions L’AntilopeAprès avoir découvert une sélection de 40 extraits et voter pour leurs 5 auteurs favoris, les élèves sont invités à lire les livres dans leur intégralité, écrire une critique et choisir collectivement leur lauréat qui sera révélé le mardi 9 avril 2019 avant la rencontre avec les auteurs.Pour sa deuxième édition, le Prix Hors Concours des Lycéens implique 16 classes de seconde et première en France et à l’international, soit 385 élèves : l'opportunité pour ces élèves de découvrir les auteurs issus de l'édition indépendante par une entrée ludique et fondée sur l'expérience, de la littérature de création, contemporaine et francophone.