Prix Imaginales des bibliothécaires 2020 : la sélection

La sélection du Prix Imaginales des bibliothécaires 2020 est la suivante : Alain Damasio, Les Furtifs , Éditions La Volte Mathias Malzieu, Une Sirène à Paris , Albin MichelThibaud Latil-Nicolas, Chevauche-brumes, MnémosChristian Léourier, La Lyre et le glaive t.1 : Diseur de Mots, CriticAurélie Wellenstein, Mers mortes, ScrineoDe janvier à avril 2020, les bibliothécaires et professeurs documentalistes pourront accéder à la lecture en streaming des cinq romans de la sélection via Nouveaux Territoires de Fiction. Ils bénéficieront par ailleurs des services de presse numériques de l’ensemble des Prix Imaginales (PIE, PIC et PIL). Un module de vote intégré à la plateforme leur permettra ensuite de voter pour leur ouvrage préféré jusqu’au lundi 27 avril 2020 à midi.Il est possible de s'inscrire gratuitement jusqu’au 31 mars 2020, pour participer au vote. Le lauréat sera officiellement proclamé le mardi 28 avril 2020 et succédera à Paul Beorn, distingué pour Calame, tome 1, Les Deux visages, chez Bragelonne.