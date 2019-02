Prix La Science se livre 2019 : les lauréats révélés

Dans le cadre de la 18e édition des Prix « La Science se livre », Christian Dupuy, Vice-président du Département des Hauts-de-Seine, et le jury, présidé par Pierre-Henri Gouyon, professeur au Muséum national d'Histoire naturelle, ont dévoilé les deux ouvrages lauréats dans les catégories « adultes » et « adolescents » le 31 janvier 2019.

Dans le cadre de « La Science se livre », manifestation destinée à valoriser la culture scientifique, le Département des Hauts-de-Seine remet deux prix littéraires en partenariat avec la Bibliothèque Nationale de France et l'association BiB 92, réseau de lecture publique des Hauts-de-Seine. Ils récompensent chaque année des ouvrages scientifiques destinés au grand public.Cette année, les deux prix ont été décernés à L'ironie de l'évolution de Thomas C. Durand (Seuil) pour la catégorie « Adultes » et Animaux médecins de Angie Trius, Mark Doran et Julio Antonio Blasco Lopez (Albin Michel jeunesse) pour la catégorie « Adolescents ».Ces deux ouvrages ont été primés pour l'originalité des sujets abordés, la rigueur scientifique de leur contenu, et les qualités de transmission des connaissances au public parmi les 10 titres en lice « La Science se livre » est manifestation organisée par le Département des Hauts-de-Seine ayant pour ambition de rapprocher la science du citoyen, en permettant à tous de s'approprier les enjeux liés aux évolutions scientifiques et technologiques d'aujourd'hui, dans un esprit convivial et ludique.Pour sa 23e édition, le thème à l'honneur est celui des relations Humain - Animal. Du 2 au 24 février 2019, l'opération propose ainsi au grand public de découvrir une large variété d'événements scientifiques (expositions, conférences, ateliers...) autour de cette thématique dans les bibliothèques et médiathèques du département, et autres établissements culturels partenaires.Fédérant les établissements de lecture publique, les lieux culturels et scientifiques, l'opération rencontre un vif succès : près de 20 000 participants sont au rendez-vous chaque année.