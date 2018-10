Prix Laure Bataillon et Bernard Hœpffner de la traduction : Claro et Guy Jouvet distingués

La Maison des écrivains étrangers et des traducteurs, avec cette année la collaboration de l'Association des Traducteurs Littéraires de France, a remis ses prix de traduction : ce sont Claro, pour sa traduction du Jerusalem d’Alan Moore, et Guy Jouvet, pour celle du Voyage sentimental de Laurence Sterne, qui se voient distingués cette année.

On se souvient de l’énorme choc littéraire qu’a créé l’année dernière la parution aux éditions Inculte du Jérusalem d’Alan Moore. « Livre monde », oeuvre à la fois concentrique et tentaculaire sur la ville de Northampton, Claro nous avait honorés d’une interview à son propos.

Le Prix Laure-Bataillon est attribué conjointement à l’écrivain étranger et à son traducteur en langue française. Il est doté de 10 000 €, remis pour moitié à l’auteur et pour moitié au traducteur.



Le prix Bernard Hoepffner honore quant à lui la traduction d'un auteur décédé ou une retraduction. C’est donc pour la traduction de l’indispensable Voyage sentimental de Laurence Sterne, paru chez Tristram, que Guy Jouvet se voit distingué

Le jury du Prix Laure-Bataillon est constitué d’écrivains, de traducteurs et de critiques littéraires : Marianne Alphant, Geneviève Brisac, Pascale Casanova Patrick Deville, Gerard Meudal, Jean-Baptiste Para, Anne-Marie Garat et Alain Nicolas.



Ces prix seront remis en présence des lauréats à Saint-Nazaire pendant les rencontres littéraires internationales Meeting n°16 le samedi 17 novembre, et à Paris jeudi 22 novembre à la librairie L'arbre à lettres.