Prix Le goût des sciences : la sélection 2018

Depuis sa création en 2009, le prix Le goût des sciences valorise chaque année un auteur pour la qualité de son ouvrage en termes de médiation scientifique auprès du grand public dans deux catégories distinctes.La première distingue un ouvrage permettant à un public de non-spécialistes de comprendre certaines avancées, recherches et découvertes scientifiques ainsi que leur impact sur le monde qui nous entoure.La seconde, quant à elle, récompense un livre scientifique « jeunesse » destiné à un public de 9-13 ans, permettant de se familiariser avec les questions scientifiques.Une vingtaine d’ouvrages sont en compétition pour remporter le prix dans chaque catégorie. Le ministère s'appuie sur un jury composé de scientifiques et d'universitaires, de directeurs de recherche d'entreprises publiques et privées, de journalistes et médiateurs scientifiques, d'auteurs et de spécialistes du public jeunesse.Sans plus attendre, voici la liste des ouvrages sélectionnés :Pour le prix du livre scientifique :• 20 000 ans ou la grande histoire de la nature de Stéphane Durand, éditions Actes Sud• La révolution épigénétique de Valérie Urman et Patrice. Van Eersel, éditions Albin Michel• Les couleurs du ciel de Jean-Marc Levy Leblond, éditions Bayard• 33 idées reçues sur la préhistoire d’Antoine Balzeau, éditions Belin• Exoplanètes de David Fossé, éditions Belin• Où sont-ils ? Les extraterrestres et le paradoxe de Fermi, Collectif, CNRS éditions• Dans la combi de Thomas Pesquet de Marion Montaigne, éditions Dargaud• L’aventure Apollo de Charles Frankel, éditions Dunod• La folle histoire du système solaire de Florence Porcel, éditions Dunod• L’animal est-il un homme comme les autres ? de A. Barrau et L. Schweitzer, éditions Dunod• Des kangourous dans mon jardin de G. Feterman et M. Giraud, éditions Dunod• Ma thèse en 2 planches de Peb & Fox, éditions EDP Sciences• Savoir, penser, rêver de Geneviève Anhoury, éditions Flammarion• Du merveilleux caché dans le quotidien d’Etienne Guyon & co, éditions Flammarion• Marseille, 2040, le jour où notre système de santé craquera de Philippe Pujol, éditions Flammarion• Votre cerveau n’a pas fini de vous étonner, Collectif, éditions Le Livre de Poche• Itinéraire d’un robot tueur de Marie-des-Neiges Ruffo, éditions Le Pommier• L’espoir d’une vie longue et bonne de Bernard Sablonnière, éditions Odile Jacob• Immunisés ? Un nouveau regard sur les vaccins de Lise Barnéoud, éditions Premier Parallèle• Le sale discours de David Wahl, éditions Premier Parallèle• Que serions-nous sans eux ? Les microbes de notre quotidien de Murielle Naïtali, éditions Quae• L’ironie de l’évolution de Thomas C. Durand, éditions SeuilPour le prix du livre scientifique jeunesse :• Question d’intelligence, de Florence Pinaud et Séverine Assous• Les droits des animaux, ça me concerne ! de Florence Pinaud et Amélie Fontaine, éditions Actes Sud Junior• Question de mémoire de Michèle Mira Pons, éditions Actes Sud Junior• L’univers pas bête de Bertrand Fichou, éditions Bayard Jeunesse• L’évolution de l’homme de JB de Panafieu et Elisabeth Holleville, éditions Casterman• HMS Beagles, aux origines de Darwin de Fabien Grolleau et Jérémie Royer, éditions Dargaud• Albert Einstein, un physicien de génie de Fabrice Erre, éditions Dupuis• Hubert Reeves nous explique la biodiversité de Hubert Reeve, Nelly Boutinot & co, éditions du Lombard• Où va le climat ? de Claire Lecoeuvre et Elodie Perrotin, éditions du Ricochet• Les mésaventuriers de la science de Jim Jourdane, Eidola Editions• Magique ou scientifique ? de Jean-Christophe Piot, éditions Gulf Stream• Opération Lovelace d’Emmanuelle Kecir-Lepetit, éditions Le Pommier• Alice et la forêt d’algues de Myriam Valero & co, éditions Locus Solus• Le super week-end de l’espace de Gaëlle Almeras, éditions Maison Georges• L’incroyable aventure génétique de Victor Coutard et Pooya Abbasian, éditions Nathan• Les grands scientifiques de Claire L’Hoër et Patricia Crété, éditions Quelle Histoire• Plantes extraordinaires de Véronique Barrau et Melissa Faidherbe, éditions Rue des Enfants• Univers, des mondes grecs aux multivers de Guillaume Duprat, éditions SaltimbanqueDans le cadre de la catégorie du prix du livre scientifique jeunesse, le lauréat sera désigné par une classe de collégiens parmi les trois nominés retenus par le jury. Les prix seront remis par la ministre en mars 2019.