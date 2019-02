Prix Le goût des sciences : les sélections 2018

Catégorie 1 : Le prix du livre scientifique

Catégorie 2 : Le prix du livre scientifique « jeunesse »

Les nominés de cette édition, choisis parmi une sélection d’ouvrages parus en 2018, sont les suivants :Ce prix distingue un ouvrage permettant à un public de non-spécialistes de comprendre certaines avancées, recherches et découvertes scientifiques ainsi que leur impact sur le monde environnant.Du merveilleux caché dans le quotidien, Étienne Guyon & co, Éditions FlammarionImmunisés ? Un nouveau regard sur les vaccins, Lise Barnéoud, Éditions Premier Parallèle20 000 ans ou la grande histoire de la nature, Stéphane Durand, Éditions Actes SudCe prix récompense un ouvrage littéraire destiné à un public de 9-13 ans, permettant de se familiariser avec les questions scientifiques.HMS Beagles, aux origines de Darwin, Fabien Grolleau et Jérémie Royer, Éditions DargaudLes mésaventuriers de la science, Jim Jourdane, Éditions MakisapaLe super week-end de l’espace, Gaëlle Almeras, Éditions Maison GeorgesPrix littéraire scientifique décerné par un jury interdisciplinaire, le prix Le goût des sciences poursuit un objectif : rendre accessible la science au grand public et encourager les vocations. Il distingue chaque année plusieurs auteurs pour la qualité de leurs ouvrages en termes de médiation scientifique.Le jury du prix est composé de personnalités et experts du monde scientifique et littéraire. Il sélectionne et élit les meilleurs ouvrages en fonction de la justesse des données, de la créativité dans la conception des supports, de l’originalité des sujets ou des approches pédagogiques.Les membres sont Marie-Christine Angonin, Professeure à l’Université Paris 6 et vice-présidente de l’Observatoire de Paris ; Christophe Besse, illustrateur de presse et d’ouvrages pour enfants ; Cyril Birnbaum, chef du département Planétarium, Cité des sciences et de l’industrie ; Pascal Deynat, docteur en ichtyologie, spécialiste des poissons cartilagineux et co-responsable du rayon sciences, biologie, médecine, informatique de la librairie Gibert Joseph Paris VI ; Pierre-Henri Gouyon, biologiste, Professeur au Muséum national d’histoire naturelle, à l’AgroParisTech, à l’ENS et à Sciences Po ; Claude Nahon, directrice du développement durable et de l’environnement du groupe EDF ; Marylène Patou-Mathis, directrice de recherche au CNRS ; Yves Sacquin, ingénieur physicien, chercheur en physique des particules au CEA, Président de l’association « Bars des sciences » ; Violaine Sautter, géologue au Muséum national d’histoire naturelle de Paris, directrice de recherche au CNRS et membre du programme Curiosity sur Mars ; Guillaume Desbrosse, nouveau Président de l’AMCSTI ; Jean Dhombres, mathématicien et historien des mathématiques, directeur d’études à l’EHESS, directeur de collection chez Belin, auteur de publications et ouvrages autour des mathématiques et de l’enseignement des sciences ; Fabrice Nicot, journaliste scientifique en charge de la rubrique « Astronomie et Physique » au magazine Science & Vie Junior, et Marion Sabourdy, biologiste et journaliste scientifique de formation, chargée des nouveaux médias à La Casemate, le CCSTI de Grenoble.Dans le cadre de la catégorie du prix du livre scientifique « jeunesse », trois ouvrages retenus par le jury sont soumis chaque année à une classe de collégiens. Cette année, les élèves de 5e du collège Yvonne Le Tac à Paris, éliront le lauréat.