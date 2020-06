Prix littéraire, bourse : la Fondation Prince Pierre de Monaco présente ses sélections

Le Conseil littéraire 2020, initialement prévu en mai à Paris, a dû prendre en compte la situation exceptionnelle causée cette année par la pandémie du COVID-19. C’est donc par voie électronique que les membres se sont prononcés pour établir la liste des auteurs en lice pour le Prix Littéraire et pour la Bourse de la Découverte. Chaque membre a ainsi exprimé ses souhaits accompagnés d’un court argumentaire afin de défendre ses propositions auprès de ses pairs.Créé en 1951, le Prix Littéraire honore un écrivain d’expression française de renom pour l’ensemble de son œuvre. La liste des auteurs sélectionnés pour le Prix Littéraire 2020 de la Fondation Prince Pierre est la suivante :Metin ArditiElisabeth BarilléChristian BobinÉtienne de MontetyPierre MichonLa Bourse de la Découverte, créée en 2001 à l’occasion du 50ème anniversaire du Prix littéraire, est décernée chaque année pour récompenser un auteur francophone à l’occasion de la parution de son premier ouvrage de fiction. La liste des auteurs en compétition pour la Bourse de la Découverte 2020 sont :Salomé Berlemont-Gilles pour Le Premier qui tombera, Éditions GrassetMaylis Besserie pour Le Tiers temps, Éditions GallimardVictoria Mas pour Le Bal des folles, Éditions Albin MichelAnne Pauly pour Avant que j'oublie, Éditions VerdierPhilippe Ridet pour Ce crime est à moi, Éditions des ÉquateursLe Prix Littéraire et la Bourse de la Découverte seront solennellement annoncés lors de la cérémonie de proclamation des Prix de la Fondation, le mardi 13 octobre 2020, à l’Opéra Garnier de Monaco.D’autre part, l’ensemble de ces ouvrages fait l’objet du Marathon de lecture dont le lancement prévu le 18 juin prochain a dû également être annulé. Néanmoins, les médiathèques participantes recevront un exemplaire des romans en compétition afin de poursuivre l’animation de ce réseau auquel tient particulièrement la Fondation.Pour rappel, chaque année, S.A.S. le Prince Souverain décerne un prix sur proposition des trois conseils de la Fondation qui sont le Conseil littéraire, le Conseil musical et le Conseil artistique :- le Prix littéraire et la Bourse de la Découverte sont remis chaque année,- le Prix de Composition musicale est remis tous les trois ans (prochaine attribution en 2021),- le Prix International d’Art Contemporain, est remis tous les trois ans également (prochaine attribution en 2022).