Prix littéraire de la liberté intérieure : calendrier et sélection 2020

Le Prix de la liberté intérieure récompense un livre (essai, récit, biographie ou fiction), qui aide à croire, à penser et à vivre librement.7 livres sont sélectionnés cette année :Éclats de vie de Blanche Streb (éditions de l’Emmanuel)Fragments de paradis de Daniel Tammet (Arènes)Histoire de celui qui dépensa tout et ne perdit rien de Jacqueline Kelen (Cerf)Le Dieu des abîmes d’Isabelle le Bourgeois (Albin Michel)Simon à la croisée des chemins d’André Querton (Mardaga)Je suis partie pour vivre d’Irène Josiane Ngouhada (Tallandier)Frère Laurent de la Résurrection : le cordonnier de Dieu de Denis Sureau (Artège)« Cette sélection voulait honorer, dans différentes situations et sous différents genres littéraires, l’universalité de cette quête intérieure que l’on désire appeler “liberté” », indique Frère Thierry Hubert, producteur du Jour du Seigneur et membre du comité de sélection des livres.Le prix sera remis le 20 septembre, dans l’émission à 10 h 30, sur France 2.



Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones