Prix littéraires du Gouverneur général 2018 : 70 ouvrages retenus

En cette période troublée pour le financement et le soutien aux éditeurs du Québec, on pourrait se dire que les prix littéraires du Gouverneur général font preuve d’une sacrée dose d’humour. À froid, évidemment, mais tout de même.





Salon du livre de Montréal - radio Canada (photo d'illustration) - ActuaLitté CC BY SA 2.0 Salon du livre de Montréal - radio Canada (photo d'illustration) - ActuaLitté CC BY SA 2.0

La liste des finalistes vient d’être communiquée, et, sur l’ensemble des ouvrages retenus, il en est un qui fait rire sous cape.

Catégorie roman nouvelle



De synthèse de Karoline Georges (Alto),

La bête creuse de Christophe Bernard (Le Quartanier),

Les noyades secondaires de Maxime Raymond Bock (Le Cheval d’août),

Manikanetish de Naomi Fontaine (Mémoire d’encrier)

noms fictifs d’Olivier Sylvestre (Hamac).



En poésie



France Théoret (La cruauté du jeu),

Catherine Lalonde (La dévoration des fées),

Michaël Trahan (La raison des fleurs),

Roxane Desjardins (Le revers)

Daria Colonna (Ne faites pas honte à votre siècle).

Côté théâtre, les pièces de Michel Tremblay, Guillaume Lapierre-Desnoyers, Christine Beaulieu, Steve Gagnon et Anne-Marie Olivier sont retenues.



Dans les essais finalistes



Avant l’après, voyages à Cuba avec George Orwell de Frédérick Lavoie,

Histoire des Juifs du Québec de Pierre Anctil,

Le piège de la liberté : les peuples autochtones dans l’engrenage des régimes coloniaux de Denys Delâge et Jean-Philippe Warren,

Les chants du mime : en compagnie d’Étienne Decroux de Gabrielle Giasson-Dulude

Mégantic : une tragédie annoncée d’Anne-Marie Saint-Cerny.

En regard de la grande polémique qui agite l’édition, il se trouve dans la liste des essais un ouvrage qui fait écho tout spécifiquement à la question du financement des essais littéraires ou non. On laissera à chacun le soin de découvrir lequel...

Les gagnants seront annoncés le 30 octobre, et se partageront les 450.000 $ CA de bourse – 25.000 $ CA pour l’auteur et 3000 $ CA pour l’éditeur. Cela dit, les finalistes reçoivent d’ores et déjà 1000 $ CA.

On retrouve également les catégories Traduction, ainsi que Littérature jeunesse et Littérature jeunesse livres illustrés, le tout en français et anglais. L’ensemble des titres est à retrouver à cette adresse – 70 ouvrages en tout, à travers 7 catégories.

Litté jeunesse texte

13 000 ans et des poussières, de Camille Bouchard

Ferdinand F., 81 ans, chenille, de Mario Brassard

Les Marées, de Brigitte Vaillancourt

Maman veut partir, de Jonathan Bécotte

Un dernier songe avant le grand sommeil, de Jocelyn Boisvert

Littérature jeunesse — illustrés



Jules et Jim : frères d’armesi, de Jacques Goldstyn

Le chemin de la montagne, de Marianne Dubuc

Les mots d’Eunice, de Gabriella Gendreau et Nahid Kazemi

Lili Macaroni : je suis comme je suis !, de Nicole Testa et Annie Boulanger

Une histoire de cancer qui finit bien, de Marianne Ferrer et India Desjardins