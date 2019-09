Prix Médicis 2019 : 15 romans français, 13 étrangers

Romans en français :



Romans étrangers:

La présence de Santiago H. Amigorena, qui vient de recevoir le prix des libraires de Nancy , est très remarquée, puisqu’il figure désormais sur la liste des trois autres grandes récompenses – Goncourt et Renaudot précédemment. D'origine argentine, il écrit cependant en français.Pour le reste, les ouvrages retenus sont les suivants :Santiago Amigorena, Le ghetto intérieur (P.O.L)Brigitte Giraud, Jour de courage (Flammarion)Violaine Huisman, Rose désert (Gallimard)Claudie Hunzinger, Les grands cerfs (Grasset)Victor Jestin, La Chaleur (Flammarion)Kevin Lambert, Querelle (Le Nouvel Attila)Luc Lang, La tentation (Stock)Guillaume Lavenant, Protocole gouvernante (Rivages)Myriam Leroy, Les yeux rouges (Seuil)Vincent Message, Cora dans la spirale (Seuil)Christine Montalbetti, Mon ancêtre Poisson (P.O.L)Jean-Noël Orengo, Les jungles rouges (Grasset)Monica Sabolo, Eden (Gallimard)Jean-François Samlong, Un soleil en exil (Gallimard)Marin Tince, Et l'ombre emporte ses voyageurs (Seuil)Nina Allan, La fracture, traduit de l'anglais par Bernard Sigaud (Tristram)Mircea Cartarescu, Solénoïde, traduit du roumain par Laure Hinckel (Noir sur Blanc)Selahattin Demirtas, Et tournera la roue, traduit du turc par Emmanuelle Collas (Emmanuelle Collas)Giorgio Falco, La jumelle H, traduit de l'italien par Louise Boudonnat (Verdier)Arno Geiger, Le grand royaume des ombres, traduit de l'allemand (Autriche) par Olivier Le Lay(Gallimard)Lidia Jorge, Estuaire, traduit du portugais par Marie-Hélène Piwnik (Métailié)Christian Kracht, Faserland, traduit de l'allemand par Corinna Gepner (Phébus)Jennifer Nansubuga Makumbi, Kintu, traduit de l'anglais (Ouganda) par Céline Schwaller (Métailié)Joyce Carol Oates, Un livre de martyrs américains, traduit de l'anglais (États-Unis) par Claude Seban (Philippe Rey)Edna O'Brien, Girl, traduit de l'anglais (Irlande) par Aude de Saint-Loup et Pierre-Emmanuel Dauzat (Sabine Wespieser)Audur Ava Olafsdottir, Miss Islande, traduit de l'islandais par Eric Boury (Zulma)Regina Porter, Ce que l'on sème, traduit de l'anglais (États-Unis) par Laura Derajinski (Gallimard)Manuel Vilas, Ordesa, traduit de l'espagnol par Isabelle Gugnon (Editions du Sous-Sol)L’année passée, Pierre Guyotat avait remporté le Médicis pour la littérature française et Rachel Kushner, avec Le Mars Club, traduit de l'anglais par Sylvie Schneiter (Stock), pour la sélection roman traduit. Dans la catégorie Essai, pas encore présentée ce fut Stefano Massini pour Les Frères Lehman (trad. Nathalie Bauer, ed. Globe).