Prix Méditerranée 2019 : Jérôme Ferrari et Marco Balzano honorés

Le prix Méditerranée est un prix littéraire qui récompense chaque année depuis 1982 un ouvrage écrit en prose et en français (roman, essai, mémoires ou nouvelles) traitant d’un sujet méditerranéen. En plus du prix principal institué, un prix Méditerranée étranger est décerné à un écrivain du bassin méditerranéen dont l’œuvre est traduite en français.

Le prix Méditerranée contribue depuis plus de trente ans à promouvoir à travers le livre cet espace de culture qu’est la mer Méditerranée. Il est parrainé par la ville de Perpignan, le conseil départemental des Pyrénées-Orientales, le conseil régional d’Occitanie et les caisses d’épargne du Languedoc-Roussillon.Annoncé ce mercredi 17 avril, le palmarès de cette année est le suivant :Le romancier Jérôme Ferrari remporte le prix Méditerranée pour À son image publié chez Actes Sud.Le prix Méditerranée étranger revient à l’écrivain italien Marco Balzano pour Je reste ici traduit par Nathalie Bauer chez Philippe Rey.L’année dernière, Kamel Daoud avait remporté le prix Méditerranée pour son roman Zabor ou les Psaumes chez Actes Sud. Le prix Méditerranée étranger avait honoré l’écrivain américain Daniel Mendelsohn pour Une odyssée, Un père, un fils, une épopée , traduit par Clothilde Meyer et Isabelle D. Taudière chez Flammarion.