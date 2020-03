Prix Monte-Cristo : des détenus de Fleury-Mérogis font leur sélection

La sélection est la suivante :Trois enfants du tumulte, Yves Bichet (Mercure de France)Tenir jusqu’à l’aube, Carole Fives (Gallimard)Nino dans la nuit, Capucine et Simon Johannin (Allia)Marcher sur son ombre, Isabelle Mercat Maheu (Le Chant des Voyelles)Nos derniers festins, Chantal Pelletier (Gallimard)Roissy, Tiffany Tavernier (Sabine Wespieser)La Toile du monde, Antonin Varenne (Albin Michel)Aux côtés des détenus, trois éditrices, Maëlle Guillaud, Michèle Gazier et Roxane Defer, leur proposent sept romans francophones, parus entre août 2018 et mai 2019, répondant à la thématique « Enfermements ». La sélection a été annoncée le 30 janvier 2020.Le prix sera décerné en mai 2020 à Fleury-Mérogis en présence de l’auteur primé et de Tahar Ben Jelloun, parrain de cette deuxième édition.