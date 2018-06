Prix Monte-Cristo : sélection littéraire des détenus de Fleury-Mérogis

Grâce au soutien de l’administration pénitentiaire, dix détenus de Fleury-Mérogis, encadrés par un enseignant, se transformeront en jurés littéraires pour faire entendre leur voix.





Thomon, CC BY SA 2.0





À leurs côtés, un comité composé de professionnels de l’édition et de journalistes leur proposera huit romans francophones, publiés entre septembre 2017 et mai 2018, répondant à la thématique « Enfermements ».



La sélection sera annoncée le 12 novembre 2018. Le prix sera décerné au printemps 2019 et remis à Fleury-Mérogis en présence de l’auteur primé.



Daniel Pennac sera le parrain de cette première édition.



Le comité est composé de Maëlle Guillaud (présidente), Michèle Gazier (vice-présidente), Roxane Defer (communication).