Prix Nerval, “Les homards d'or” : la poésie compte plus que jamais

Confucius disait « La Chine est terre de poésie ». Il se trompait en limitant ce constat à ce pays. La poésie est omniprésente. Elle n’est pas faite que de mots. Elle peut être gestuelle, architecturale, culinaire, plastique, vocale... En réalité, elle nous entoure. Il suffit de vouloir la voir. Il faut la remettre au cœur de notre société, en faire un acte citoyen.Mais peu la voient. Alors, récompensons ceux qui la rendent citoyenne, qui en font un acte de nos vies. Car comme aime à le dire le Facteur des Poètes « Tant qu’il y a de la poésie, il y a de l’espoir ». Voici comment nait le prix Nerval 2019, Les homards d’or, qui sera remis le 24 janvier 2020.Pourquoi des Homards ? En hommage à Gérard de Nerval, infatigable poète, qui toute sa vie, jusqu’à son dernier souffle, et même dans sa folie, œuvra pour elle.Marc Georges s’est rendu célèbre parce que, tous les mois par la poste, il envoie des poèmes à des inconnus , leur adresse piochée au hasard. Mais le libraire décide d’aller plus loin, pour que la voix des Poètes soit entendue. De cette volonté est née la Confrérie Secrète des Poètes de La Perrière.Le prix Nerval comptera trois distinctions :Pour un poète vivant, remarqué et remarquable, par son œuvre poétique.de la Poésie Pour la personnalité française ou demeurant en France, qui, par un acte - geste de poésie, a inscrit son nom à la page 2019 des Arts et des Lettres Françaises.de La Poésie Pour une personne physique ou morale, qui par son action, démontre qu’il est un chevalier de la poésie, œuvrant pour sa diffusion, sa lecture, et sa défense.On pourra trouver à cette adresse le formulaire pour soumettre son œuvre.La poésie étant omniprésente. Pouvant être faite de mots, ou gestuelle, architecturale, culinaire, plastique, vocale,... Étant un acte citoyen. Ce prix se doit d’être populaire et hors des cénacles.Dans cet esprit, un appel à nominés est fait via la presse et les réseaux sociaux. Tout un chacun pourra proposer un nom pour chacune des distinctions et justifier son choix.