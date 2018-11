Prix Renaudot 2018 : cinq romans et trois essais en sélection finale

Ultime sélection avant la présentation des lauréats, pour le prix Renaudot. Probablement celui qui aura fait couler le plus d’encre durant toute cette rentrée littéraire... Mais l’ultime sélection est bien plus traditionnelle que la première ne l’avait pu être.





On retrouvera ainsi, les deux catégories, cinq romans et trois essais. Avec, notamment, la présence de David Diop qui figure encore et toujours dans la liste du prix Femina, qui sortira ce 5 novembre.

Romans :



David Diop, Frère d’âme (Seuil)

Gilles Martin-Chauffier, L’ère des suspects (Grasset)

Philippe Lançon, Le Lambeau (Gallimard)

Diane Mazloum, L’âge d’or (JC Lattès)

Pierre Notte, Quitter le rang des assassins (Gallimard)









Essais :



Robert Colonna d’Istria, Une famille corse (Plon)

Olivia de Lamberterie, Avec toutes mes sympathies (Stock)

Nathalie Piégay, Une femme invisible (éditions du Rocher)

Rendez-vous ce 7 novembre, date également de remise du prix Goncourt...