Prix Renaudot : la 2e sélection exclut le livre autopublié sur Amazon

Fin de partie pour le Renaudot, prix littéraire de la rentrée qui aura su déclencher la plus grosse polémique du moment. En choisissant un ouvrage autopublié sur Amazon, le jury s’était fait largement houspiller : les libraires montaient au créneau, protestant que cette sélection était absurde. Non pas pour l’autopublication, mais bien pour Amazon..





La nouvelle sélection du Renaudot montre que les jurés ont su faire le bon choix – celui d’arrêter d’avoir les oreilles qui sifflent. Et voici comment Marco Kosksas et son Bande de Français ont été sagemement retirés de la sélection, et les jurés épargnés par la vindicte interprofessionnelle...

Une libraire avait d’ailleurs interpellé trois des membres du jury – Le Clézio, Patrick Besson et Jérôme Garcin, pour leur rappeler leur métier d’auteur. Et que, sans les libraires qui avaient vendu leurs livres jusqu’à présent, eux-mêmes n’auraient plus qu’à changer de métier...

Voici donc la deuxième liste, avec romans et essais. On constatera que pour cette dernière catégorie, la première sélection ne devait pas convenir du tout puisqu’elle a été presque entièrement repensée... En effet, trois nouveaux titres apparaissent, portant à six la nouvelle seléction, contre 7 ouvrages précédemment...

Liste des romans encore en lice :

Anton Beraber, La grande idée (Gallimard)

Adeline Dieudonné, La vraie vie (L'Iconoclaste)

David Diop, Frère d'âme (Seuil)

Gilles Martin-Chauffier, L'ère des suspects (Grasset)

Stéphane Hoffmann, Les belles ambitieuses (Albin Michel)

Philippe Lançon, Le Lambeau (Gallimard)

Diane Mazloum, L'âge d'or (JC Lattès)

Pierre Notte, Quitter le rang des assassins (Gallimard)

Vanessa Schneider, Tu t'appelais Maria Schneider (Grasset)

La liste des essais retenus :

Robert Colonna d'Istria, Une famille corse (Plon)

Olivia de Lamberterie, Avec toutes mes sympathies (Stock)

Joann Sfar, Modèle vivant (Albin Michel)

Michelle Perrot, Sand à Nohan (Seuil)Nathalie Piégay, Une femme invisible (éditions du Rocher)Marc Weitzmann Un temps pour haïr (Grasset)



Deux autres sélections suivront, à des dates non précisées.

L'an dernier, le Prix Renaudot avait été remis à Olivier Guez pour son roman La disparition de Josef Mengele, publié chez Grasset, et à Justine Augier pour son essai De l'ardeur, chez Actes Sud.