Prix Révélation SGDL 2018 : le palmarès complet

La Société des Gens de Lettres révèle l'intégralité de son palmarès pour les Prix Révélation, au nombre de huit, qui valorisent les premiers romans et les premiers recueils, mais aussi le travail des traducteurs. Les récompenses seront décernées aux lauréats le 4 décembre prochain à l'Hôtel de Massa, siège de la SGDL.

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)





Grand prix SGDL du Premier Roman



Jean-Baptiste Naudet, La blessure, L’Iconoclaste

Roman de guerre, roman d’amour fou, roman vrai, La blessure est porté pas le souffle inouï des lettres échangées entre un soldat de 20 ans qui va bientôt mourir sous le soleil implacable du Djebel algérien et sa fiancée restée en France, la propre mère de l’auteur. Marie Sellier



Prix Dubreuil du Premier Roman



Alain Jaspard, Pleurer des rivières, Héloïse D’Ormesson

Un roman vif et ciselé aux personnages d'une humanité rare, Alain Jaspard trousse avec humour et légèreté le récit d'une rencontre explosive. Ariane Bois Trois



Prix SGDL Révélation pour un ouvrage



Boris Bergmann, Nage libre, Calmann-Lévy

Une adolescence qui nage entre deux eaux, en suivant la plume inventive et le style revigorant de Boris Bergmann, ce roman éblouissant éclabousse de vie. Olivier Rogez



Maria Pourchet, Toutes les femmes sauf une, Pauvert

De petites phrases assassines en expressions faussement banales, une jeune accouchée chemine au gré de sa mémoire et convoque tout ce qui se transmet de mères en filles. De cette collecte minutieuse, têtue, la mère rebelle fait un feu de joie. Carole Zalberg



Laurine Roux, Une immense sensation de calme, les éditions du Sonneur

Dans une région perdue de l’Oural, des êtres humains isolés vivent, aiment et luttent au sein d’une nature splendide dont ils se distinguent à peine. Cette histoire comme surgie de légendes ancestrales envahit l’imaginaire, vous stupéfie par sa beauté étrange et sauvage. Pierrette Fleutiaux



Prix SGDL Révélation de Poésie



Cécile Coulon, Les Ronces, Le Castor Astral

Les mots simples, romanesques, de Cécile Coulon ne cherchent pas à créer de la poésie : elle naît toute seule, dans la multitude d'histoires tissées sous son regard. François Henry



Prix SGDL Révélation de Traduction



Guillaume Vissac, Le Chien du mariage, Amy Hempel, traduit de l’anglais (États-Unis), éditions Cambourakis

Guillaume Vissac a su traduire avec talent et inventivité la langue ciselée des nouvelles d’Amy Hempel, à la fois étranges et empreintes de réalisme et d’humour qui jettent un regard sans concession sur le réel. Evelyn Châtelain



Prix du premier recueil de nouvelles



Gilles Marchand, Des mirages plein les poches, Aux Forges de Vulcain

Gilles Marchand écrit de superbes nouvelles douces-amères, étranges ou sarcastiques, dans lesquelles le mirage est constant qu’il persiste ou pas. Christiane Baroche



Grand prix de la Fiction radiophonique