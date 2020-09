Prix Révélation SGDL 2020, les premières sélections

Premier roman

Les Prix Révélation de la SGDL sont au nombre de huit : Grand Prix du Premier roman, Prix Dubreuil du Premier roman ; Prix du premier recueil de nouvelles ; Prix Révélation de Poésie ; Prix Révélation de TraductionDima Abdallah, Mauvaises herbes, Sabine Wespieser EditeurGaëlle Belem, Un Monstre est là, derrière la porte, GallimardLou Darsan, L'arrachée belle, Editions La Contre-alléeAsya Djoulaït, Noire précieuse, GallimardCaroline Dorka-Fenech, Rosa dolorosa, Editions de La MartinièreHugo Lindenberg, Un jour ce sera vide, Christian Bourgois éditeurLucie Paye, Les Cœurs inquiets, GallimardLaurent Petitmangin, Ce qu'il faut de la nuit, La Manufacture de livresLuc Blanvillain, Le Répondeur, Quidam EditeurBéatrice Castaner, La Femme-Maÿtio, Serge Safran EditeurAlain Gnaedig, Le Pays de l'horizon lointain, Editions Joëlle LosfeldHector Mathis, Carnaval, Buchet-ChastelCécile Henneroles, Les Enfants terribles de Bonaventure, Editions MagnardLoming, Dans la forêt, Editions SarbacaneMadeline Roth, Mon Père des montagnes, Editions du RouergueValérie Villieu, Deux hivers un été, La Boîte à bulles / Contre cœurLa présélection des ouvrages pour les Prix Révélation, qui récompensent de nouveaux talents de la littérature française et francophone pour un ouvrage, a été établie en collaboration avec les librairies Le Bleuet (Banon) et 47°Nord (Mulhouse).Anna Ayanoglou, Le Fil des traversées, GallimardRim Battal, L'eau du bain, Editions SupernovaRomain Biard, Valparaiso, Editions Tangerine nightsAlexandre Bonnet-Terrille, Via Boston, Le Castor AstralCaloniz Herminia, Cristina, Le Réalgar EditionsSophie Martin, Classés sans suite, FlammarionCatherine Pont-Humbert, Légère est la vie parfois, Jacques André éditeurAldo Qureshi, La Nuit de la graisse, Atelier de l'agneau éditeurHélène Revay, J'emprunte la route qui rend fou l'horizon, Editions UnicitéNicolas Richard, Peloton, Editions SupernovaMaud Thiria, Blockhaus, Editions Æncrages & CoAlena Lapatniova, Lettres de ma mémoire de Hanna Krasnapiorka, Ver à soie (traduit du biélorusse)Justine Donche-Horetska, Histoires sur les roses, la pluie et le sel de Dzvinka Matiyash, Editions Bleu & jaune (traduit de l'ukrainien)Florian Voutev, Phèdre de Marina Tsvetaeva, Vibration éditions (traduit du russe)Valentina Chepiga, Sévérianine. Poésies choisies, Vibration éditions (traduit du russe)Laurent Treves, Au rythme de notre colère de Guy Gunaratne, Grasset (traduit de l'anglais)Stéphane Vanderhaeghe, Le Jour où ma mère toucha Robert Ryman de Stefan Sulze, Do éditions (traduit de l'anglais)Jean Spector, Etoiles vagabondes de Sholem Aleykhem, Le Tripode (traduit du yiddish)Illustration : © SGDL