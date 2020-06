Prix Utopiales et Prix Utopiales Jeunesse 2020 : les sélections

Le Prix Utopiales

Le Prix Utopiales Jeunesse

Le Prix Utopiales récompense chaque année un roman ou un recueil de nouvelles paru ou traduit en langue française durant la saison littéraire qui précède le festival, et appartenant au genre des littératures de l’imaginaire. Il est doté de 2000 € et remis chaque année par un jury de lecteurs.La sélection 2020 :Chiens de guerre d’Adrian Tchaikovsky (Grande-Bretagne), aux éditions Denoël, traduit par Henry-Luc PlanchatInkarmations de Pierre Bordage (France), aux éditions Leha Les Furtifs d’Alain Damasio (France), aux éditions La VolteLes machines fantômes d’Olivier Paquet (France), aux éditions L’AtalanteRosewater de Tade Thompson (Grande-Bretagne), aux éditions J’ai lu, traduit par Henry-Luc PlanchatLe Prix Utopiales Jeunesse récompense chaque année un roman ou un recueil de nouvelles paru ou traduit en langue française durant la saison littéraire qui précède le festival, appartenant au genre des littératures de l’imaginaire et destiné à un lectorat adolescent. Doté également de 2000 €, il est remis par un jury de lecteurs âgés de 13 à 16 ans.La sélection 2020 :Boxap 13-07 d’Amalia Anastasio (France), aux éditions ScriNéoEt le désert disparaîtra de Marie Pavlenko (France), aux éditions Flammarion JeunesseLou, après tout. Tome 1 : Le Grand Effondrement de Jérôme Leroy (France), aux éditions SyrosSortie 32.b d’Antonio Da Silva (Portugal), aux éditions du RouergueSurvival Game de Nicky Singer (Grande-Bretagne), aux éditions PKJ, traduit par Guillaume Fournier