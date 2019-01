Prix Valery Larbaud : deuxième sélection, quatre romans en lice

• La grande idée, Anton Beraber — éditions Gallimard

• Traversée, Francis Tabouret — éditions P.O.L

• Kwaï, Vincent Hein — éditions Phébus

• Frederica Ber, Mark Greene — éditions Grasset

Le jury du Prix Valery Larbaud est présidé par Jean-Marie Laclavetine, entouré de Jean Blot, Paule Constant, Laurence Cossé, Olivier Germain-Thomas, Christian Giudicelli, Hédi Kaddour, Marc Kopylov, Thierry Laget, Laurence Plazenet et Bertrand Visage.Le mercredi 9 janvier 2019, les membres du jury annonceront le nom du lauréat qui rejoindra un prestigieux palmarès puisque le prix a notamment récompensé J.M.G. Le Clézio, Emmanuel Carrère, Philippe Jaccottet, Paule Constant, Jérôme Ferrari, Éric Vuillard, Jean-Baptiste Del Amo, Maud Simonnot... et tant d’autres.Le Prix sera officiellement remis à son lauréat le samedi 9 mars à Vichy, ville de naissance de Valery Larbaud, à l’occasion du festival « Le Grand Débat ».Deuxième sélection du Prix Valery Larbaud :Créé en 1967 par l’Association Internationale des Amis de Valery Larbaud et la Ville de Vichy, le Prix Valery Larbaud fait rayonner l’œuvre de l’écrivain et soutient la création littéraire contemporaine.