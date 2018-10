Prix Virilo 2018 : les finalistes, à la moustache

Cela fait dix ans que le Prix Virilo est remis chaque année, un poil dans la main, un livre dans l’autre, un savant mélange d’autodérision et de « nous quand même on lit les livres ». Le Prix Virilo est bien implanté dans le milieu des prix qui achètent leurs livres : il est le seul. Il est désormais acquis que faire partie de la liste des finalistes est d’ores et déjà un gage de ventes certaines et d’à-valoir qui se multiplient.





Les jurés ont sacrifié temps, argent, et dioptries, pour lire à votre place des livres qui n’en valaient pas la peine. Parmi ces nombreux livres, quelques-uns surnagent avec talent.



Finaliste du Prix Virilo 2018 (meilleur roman francophone de l’année)



Arcadie, d’Emmanuelle Bayamack-Tam (POL)

La Grande idée, d’Anton Beraber (Gallimard)

Camarade Papa, de Gauz (Le Nouvel Attila)

Le syndrome du varan, de Justine Niogret (Le Seuil)



Finalistes du prix Trop Virilo 2018 (giclure excessive de testostérone littéraire)



Au grand lavoir, de Sophie Daull (Philippe Rey), pour la scène de la panne d’essence entraînant la fellation d’un routier

Il faut du temps pour rester jeune, de Michel Drucker (Robert Laffont), pour sa vision charmante des femmes

Helena, de Jeremy Fel (Rivages), pour la scène de la masturbation dans un chien mort

Le bleu du lac, de Jean Mattern (Sabine Wespieser), pour la présence répétée d’une bite « magnifique » et de non pas une mais deux éjaculations pendant un concert de Brahms



Retrouvez toutes les critiques sur leur site , et tout notre amour lors de la remise du Prix Virilo... le même jour que le Femina (le 5/11/18, au même endroit) ; et à la soirée anniversaire qui se tiendra le vendredi 9 novembre à partir de 19 h au Chai d’Adrien, 39 boulevard du Temple à Paris –Vous pouvez suivre l’événement sur la page Facebook « Rappelons que le jury achète ses livres, vote « en homme » même si cela fait dix ans qu’on ne sait pas ce que ça veut dire et porte, sous peine d’excommunication, une moustache. Les maisons d’édition peuvent témoigner que nous refusons, les envois de manuscrits. Le récipiendaire reçoit un chèque de onze (ONZE) euros, soit un euro de plus que pour le Prix Goncourt », indique le jury.Le Prix Virilo suit cette année le prestigieux Prix Virilo des maternelles (& Crèches), rendu en septembre. Gageons que ce prix, conçu à la fois comme une réponse et une alternative au Femina des lycéens est désormais, lui aussi, une valeur sûre pour les auteurs et autrices qui le remportent.