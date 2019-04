Prix Voltaire 2019 : 5 éditeurs sélectionnés, en lutte contre la censure

(Michele Bernardes, CC BY-NC-SA 2.0)

Des organisations d'éditeurs d'Argentine, Australie, Égypte, Allemagne, Italie, Norvège, Corée du Sud, Thaïlande et des États-Unis ont procédé au dépouillement des différentes candidatures envoyées du monde entier, pour en tirer 5 noms seulement.La liste des éditeurs sélectionnés est la suivante :Khaled Lutfi (Égypte)NB Publishers (Afrique du Sud)Azadeh Parsapour (Iran/Royaume-Uni)Tekin Publishing House (Turquie)Moe Way / The Eras (Myanmar)« Le travail de ces éditeurs est remarquable, d'autant plus qu'il se fait dans des conditions extrêmement difficiles pour amener les mots et les pensées des auteurs à la connaissance des lecteurs. Ils ont tous fait preuve d’un courage phénoménal et nous sommes fiers de les mettre en avant dans cette sélection du Prix Voltaire 2019 de l'IPA », souligne Kristenn Einarsson, à la tête du comité de l'IPA à l’œuvre sur la liberté de publier.Le lauréat ou la lauréate recevra un prix de 10.000 francs suisses, grâce aux sponsors du Prix Voltaire, à savoir Albert Bonniers Förlag (Suisse), Aschehoug (Norvège), Bonnier Media Deutschland (Allemagne), Börsenverein des Deutschen Buchhandels (Allemagne), Cappelen Damm (Norvège), Gyldendal (Norvège), Holtzbrinck Publishing Group (Allemagne), Natur & Kultur (Suède), Norstedts (Suède), Verlagsgruppe Random House (Allemagne) et Storytel (Suède).Le Prix Voltaire, ces dernières années, a notamment été décerné à Gui Minhai, détenu en Chine , et aux éditeurs turcs Turhan Günay et Evrensel