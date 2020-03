Prix Voltaire : 4 éditeurs sélectionnés, contre la censure et l'obscurantisme

Au Musée Voltaire de Genève (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



Les éditeurs et maison d'édition sélectionnés :Avesta Yayinlari (Turquie)Mr Chong Ton Sin (Malaisie)Liberal Publishing House (Vietnam)Maktaba-e-Daniyal (Pakistan)« La sélection finale du Prix Voltaire de l'UIE réunit 4 éditeurs remarquables, qui se sont mis eux-mêmes en danger pour publier des livres qu'ils pensaient indispensables et les proposer aux lecteurs. Nous saluons leur courage et les remercions d'être des modèles pour toute la profession », a déclaré Kristenn Einarsson, à la tête du comité pour la liberté de publier de l'UIE.Le lauréat ou la lauréate recevra un prix de 10.000 francs suisses, grâce aux sponsors du Prix Voltaire, à savoir Albert Bonniers Förlag (Suède), Aschehoug (Norvège), Cappelen Damm (Norvège), Det norske Samlaget (Norvège), Gyldendal (Norvège), Natur & Kultur (Suède) et Norstedts (Suède).Le Prix Voltaire 2020 sera décerné à l'occasion du 33e congrès international de l'IPA, qui se déroulera du 28 au 30 mai 2020, à Lillehammer, en Norvège.Parmi les précédents lauréats, on compte notamment Khaled Lotfy Gui Minhai ou encore Turhan Günay