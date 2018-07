Promotion du 14 juillet : Marc Fumaroli, Jacques Glénat, Yaël Hassan...

La liste des promotions et nominations au sein de l'ordre de la Légion d'honneur du 14 juillet est chaque année la plus fournie. Le monde du livre n'échappe pas à la règle, avec, cette année, une prédominance d'auteurs, de Marc Fumaroli à Olivier Py en passant par Guy Sorman.

M. Bouquet (Michel, François, Pierre), artiste dramatique. Grand officier du 17 mars 2017M. Fumaroli (Marc, Jean, Honoré), historien, professeur honoraire au Collège de France, membre de l'Académie française et de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Commandeur du 26 novembre 2008.Au grade de commandeurMme Geffroy, née Creuzet (Marie-Thérèse), membre d'une fondation consacrée à l'accès à l'éducation et à la culture, ancienne présidente d'un groupement d'intérêt public de lutte contre l'illettrisme. Officier du 6 novembre 2010.Au grade de chevalierMme Maillard, née Kalfon (Laurie, Menana), directrice générale d'une société d'édition ; 38 ans de services.Au grade d'officierMme de Lacretelle (Anne, Marie, Jeanne), femme de lettres. Chevalier du 26 juin 2002.Au grade de chevalierMme Callerot, née Morise (Geneviève, Paule, Louise), écrivaine, ancienne exploitante agricole ; 35 ans de services.M. Castro, né Castro Ramirez (Oscar, Emilio), dramaturge, metteur en scène, acteur, directeur d'un théâtre ; 50 ans de services.M. Glénat (Jacques, André, Joseph), éditeur ; 44 ans de services.M. Py (Olivier, Georges), auteur, metteur en scène, directeur d'un festival d'art dramatique ; 30 ans de services.

Ministère de l'éducation nationale

Au grade d'officier



M. Bentolila (Alain), professeur des universités, linguiste, auteur. Chevalier du 6 décembre 2002.



Au grade de chevalier



Mme Hassan, née Popowski (Lucienne dite Yaël), auteure de livres destinés à la jeunesse, intervenante en milieu scolaire ; 42 ans de services.

Au grade de chevalierM. Carbone (Pierre), inspecteur général des bibliothèques, doyen de l'Inspection générale des bibliothèques ; 42 ans de services.PROTOCOLEAu grade d'officierM. Sorman (Guy, Bernard), écrivain, président d'une association culturelle franco-américaine (Etats-Unis). Chevalier du 19 mars 1997.Au grade de chevalierM. Mardam-Bey (Farouk), homme de lettres, éditeur ; 29 ans de services.Au grade de chevalierM. Gauvin (Axel, Joseph, Charles), ancien professeur de lettres, écrivain (La Réunion) ; 46 ans de services.