Publiée sur un forum, Netflix achète une histoire d'horreur pour 1 million $

My Wife And I Bought A Ranch

On attend désormais de savoir quel éditeur viendra acheter les droits de publication auprès de Netflix…

Matt et Harrisson Query, frères et coauteurs de l’histoire My Wife And I Bought A Ranch n’avaient certainement pas imaginé un tel dénouement. En six épisodes mis en ligne sur le forum Reddit, ils racontent l’histoire de Harry et Sasha, un jeune couple qui trouve la maison de leurs rêves dans l’Idaho. Un ranch, donc, avec un terrain.Mais quelque temps après avoir emménagé, ils découvrent l’existence d’un esprit — en tout cas, c’est ce que racontent les voisins – habitué des lieux. Il visite la maison à chaque début de saison. Pour le tenir éloigné existent des rituels spécifiques et des incantations, à respecter scrupuleusement.Parce qu’évidemment, toute erreur aurait des conséquences dé-sas-treu-ses.La première partie de l’aventure avait récolté quelque 3000 votes favorables sur Reddit, et les suivantes, publiées au cours des cinq derniers mois, n’ont pas démérité non plus. Voici comment Netflx découvre l’existence de ce conte horrifique et décide de signer pour les droits d’un ouvrage qui n’a pas même été édité.Scott Glassgold et Ground Control Entertainment seront à la production et le scénario sera confié à Harrison Query — déjà à l’œuvre pour le compte de Netflix sur une version revisitée des Trois Mousquetaires. Le hasard n’existe donc pas vraiment, puisqu’Harrisson travaillait déjà pour le site de streaming quand il s’est mis à la rédaction de cette aventure.Selon Deadline , le chèque contenait 7 chiffres — ce qui est en soi un porte-bonheur à condition de croire à ces choses. Mais bien entendu Nerflix n’a pas souhaité faire de commentaires ce qui est bon ou mauvais signe suivant que l’on soit Gémeau ou Bélier.En attendant, on peut toujours la relire ici en anglais.