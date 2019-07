Quai des écrivains : une rencontre littéraire à Saint-Pierre Quiberon

Cette rencontre littéraire, placée sous le signe des vacances, aura lieu en plein air, face à la mer, sur le quai de Port d'Orange à Saint Pierre Quiberon (Morbihan 56). Elle réunira près de 30 auteurs, de littérature adulte et jeunesse.



Pour cette 9e édition, l’objectif reste le même : proposer un vrai rendez-vous littéraire, à proximité des plages, une rencontre entre auteurs et lecteurs pour associer plaisir de lecture et promotion du livre et des auteurs. La manifestation est inscrite à l'opération ''Partir en livre'' soutenue par le Ministère de la Culture.



L'évènement est organisé par la médiathèque et la municipalité de Saint-Pierre Quiberon en partenariat avec la librairie de Port Maria. L'entrée est libre et gratuite. Le vendredi 19 juillet de 9h à 12h30 une foire aux livres d'occasion se déroulera devant la médiathèque. Les fonds récoltés serviront au financement de la manifestation.