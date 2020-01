Quais du Polar : 6 finalistes pour le Prix “Polar en séries”

La liste des 6 ouvrages finalistes :Barbarie 2.0 d’Andrea H. Japp, Éditions Flammarion, 2014Celle qui pleurait sous l’eau de Niko Tackian, Éditions Calmann Lévy, 2020Félines de Stéphane Servant, Éditions Le Rouergue, 2019Le Guide mondial des records de Tonino Benacquista et Nicolas Barral, Éditions Dargaud, 2017Sång de Johana Gustawsson, Éditions Bragelonne, 2019Troadec et moi d’Anaïs Denet, Éditions Denoël, 2020Ce prix « Polar en Séries » sera remis à Lyon lors du festival Quais du Polar, le vendredi 3 avril 2020, pendant les rencontres professionnelles « Polar Connection ». Les ouvrages finalistes feront l’objet d’une présentation sous forme de pitches par leurs éditeurs, avant la remise du prix à l’auteur. Il sera également remis en présence du public, lors de la présentation de l’ensemble des prix décernés par le festival.Le Prix « Polar en séries » a été conçu avec le soutien de la SCELF — Société Civile des Éditeurs de Langue Française, société de droits d’auteur, qui gère les droits d’exploitation dérivée des œuvres adaptées au cinéma, à la télévision, à la radio ou au théâtre et qui a lancé un appel à candidatures.Ce prix « Polar en Séries » est initié par Quais du Polar avec le soutien de La SCELF, de l’Institut français, d’Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma et d’Initiative Film. Il est décerné en partenariat avec Écran Total.