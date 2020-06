Quais du polar : vivement l'édition 2021 !

photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Et pour mieux patienter jusqu’au mois d’avril, Quais du polar proposera des évènements conjointement avec les libraires et les lieux partenaires tout au long de l’automne. À noter d’ores et déjà, la grande enquête dans la ville (édition 2020) qui sera proposée les 17 et 18 octobre, avec également 2 journées les 15 et 16 octobre dédiées aux scolaires (sur inscription).Enfin, comme chaque année Quais du polar participe cet été à la grande fête du livre jeunesse « Partir en livre », organisée par le Centre National du livre, avec son opération « Polar en vacances ». Du 8 au 19 juillet, à destination des enfants de 6 à 14 ans (et plus) aura lieu une édition hybride – virtuelle – tandis qu'une autre prendra place en librairie les 8 et 9 juillet.Elle mettra à contribution auteurs, illustrateurs, éditeurs et libraires pour faire découvrir aux plus jeunes le genre polar et le plaisir de la lecture.