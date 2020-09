Quand des livres géants font le mur

Crédit photo : Heights Dream Library

Fred Kaems n’est pas à son coup d’essai, et avait déjà réalisé de nombreuses fresques murales avant de s’attaquer à ce projet. L’artiste avait même repeint la porte de son garage avec un message de soutien géant « on est tous ensemble là-dedans » pour encourager ses voisins à respecter le confinement.Début juillet il poste un croquis de sa future œuvre sur son comte Instragam, le brouillon laissant déjà deviner le caractère gigantesque du tableau.2 mois et des litres de peinture appliqués sous canicule plus tard et voilà résulta : 157 m2 de livres et d’étagères aux couleurs chaudes. La fresque recouvre entièrement la façade Est d’un magasin de décoration intérieure qui risque de voir venir désormais autant de curieux que de clients.Kaems, qui habite lui-même le quartier, s’est dit ravi d’apporter un peu de couleur à ces temps sombres, pour lui ces livres permettent d'« échapper un peu de la folie ambiante ».Les habitants de Washington Heights, qui ont pu observer jour après jour les avancées de la fresque avaient au préalable participé à leur façon à cette réalisation. Plus de 80 personnes avaient ainsi fait un don, réunissant la somme de 5 000 $, nécessaire pour accéder à la subvention du Conseil des arts de la ville.Reste la question du titre des livres. Quelles œuvres ont eu l’honneur de voir leur version géante s’étaler sur le mur ? Pour éviter tout problème de droit d’auteur, beaucoup des couvertures et des titres ont dû être inventés. L’artiste a ainsi reçu une centaine de suggestions de titre plus loufoques les uns que les autres. Une fresque idéale pour échapper un peu à un quotidien qui reste angoissant.Via Urban Milwaukee