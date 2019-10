Quand la Bande Dessinée pense la modernité

« L’architecture, la mode, le design de véhicules, la décoration d’intérieur, et toutes sortes d’inventions nouvelles vont enrichir les décors des cases de nos bandes dessinées préférées et apporter à la fois une touche de crédibilité et de modernité aux récits qu’elles proposent à leurs lecteurs. Cela est vrai bien entendu dans les années 60, mais également dans les années 80 où la ligne claire fait son grand retour sous le pinceau d’artiste comme Chaland, Clerc ou Avril et se vérifiera encore une fois, lorsque dans les années 2000, les auteurs tels que François Schuiten, Jean-Claude Mézières ou Enki Bilal dresseront le triste bilan du siècle écoulé. » Pascal Orsini — Commissaire de l’exposition

Si les années 1960 promettent un avenir radieux, les années 1980 oscillent entre violence et nostalgie au rythme de NO FUTURE. Mais, en 2000, on en est sûr : Le futur n’a pas eu lieu. La bande dessinée ne cesse de révéler les métamorphoses des XXe et XXIes siècles. Jacobs, Franquin, Roba, Tibet, Mézières, Mangerin, Loustal, Chaland, Swarte, Avril, Clerc, Liberator, Bilal, Schuiten, Tardi : certains nous font sourire, d’autres inquiètent... Tous nous éclairent. Avec cette exposition, l’Hôtel Départemental des Arts — Centre d’Art du Var met en lumière le lien entre la BD et l’idée

de modernité.

L’exposition, intitulée "BD & Modernité", réunit les planches de 16 dessinateurs de bande dessinée francophones ayant marqué l’histoire du 9e art depuis le XXe jusqu’à nos jours. À travers le regard de ces créateurs, elle tente de donner une approche de leur manière de s’emparer, croquer, projeter sur papier leur époque respective depuis que les machines et autres innovations techniques commençaient d’envahir nos sociétés. Et de faire le pari qu'un dessin vaut parfois mieux qu'un long discours.Les 16 dessinateurs au programme sont Avri, Bilal, Chaland, Clerc, Franquin , Gauckler, Jacobs, Liberatore, Loustal, Margerin, Mézières, Roba, Schuiten, Swarte, Tardi et Tibet.Le programme dans une version plus détaillée est diponible à cette adresse L’exposition a également fait l’objet d’un catalogue qui en porte le titre. Il a été publié par les éditions Courtes et longues le 17 octobre dernier :BD & Modernité - Éditions Courtes et longues - 9782352902225 -18 €