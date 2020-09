Quand les prix littéraires sont pourris, pour de bonnes ou mauvaises raisons

Et que vive la diversité !

Oui, et donc ?

illustration : JosepMonter CC 0

Margaret Busby, éditrice britannique, d’origine ghanéenne, milite depuis longtemps pour que l’industrie du livre exprime véritablement une plus grande diversité. Elle avait défendu les choix des jurés, qui étaient ainsi allés dans ce sens.« Chacun de nous porte des jugements à travers le prisme de ce que nous sommes et de ce que nous avons appris ou intériorisé. C’est pourquoi la diversité a toujours été importante. La diversité est une réalité. » Et d’ajouter : « La portée des livres de cette année nous a permis de savourer des narrations habiles, d’être étonnés par ce que des voix inouïes ont à exprimer. »Mais les détracteurs n’ont pas manqué, à l’instar de Bernardine Evaristo… ni plus ni moins que la colauréate 2019, avec Margaret Atwood. « La sélection est révolutionnaire pour le XXIe siècle. Si vous cherchez de nouvelles perspectives et des narrations inédites, probablement allez-vous puiser parmi les voix les plus sous-représentées ? »Alors, finalement, ce prix Booker aurait-il un prisme politique désormais affiché ? Certains commentateurs voient ici une approche qui, plutôt que de célébrer les auteurs les plus méritants — comme Mantel, donc —, salue une diversité réelle.Le fait est que le Booker Prize a amplement favorisé les hommes, jusqu’à peu : en 2014, un véritable cri poussé par plusieurs autrices déplorait justement cette mise à l’ écart systématique des femmes . Or, par extension, toute personne de couleur reprocherait également et sans trop de peine, que ce sont des blancs qui ont remporté le Booker, très largement.Doit-on en arriver à un jury qui regarderait les ouvrages à l’aveugle ? L’affaire rappelle cette plaisanterie, attribuée à Isabelle Gallimard, quand Bob Dylan avait eu le Prix Nobel. « Il paraît que les jurés reçoivent des livres avec des couvertures noires. Mais quand on reçoit un CD, on comprend qu’il y a une différence, non ? »Alors qu’Hilary Mantel ne puisse pas, cette année, empocher une troisième fois le Booker Prize, et laisse donc la place à des auteurs venus d’autres horizons — encore que tous ont la citoyenneté américaine en commun, à l’exception de Tsitsi Dangarembga, zimbabwéenne — quel problème ? D’ailleurs, Mantel a assuré qu’elle arrêtait les fictions historiques : il faudra viser d’autres récompenses désormais. Notons que l'intéressée a eu, pour l'heure, la courtoisie de ne pas jeter d'huile sur le feu...Gaby Wood, la directrice littéraire de la Booker Prize D-Foundation, l’assure : « Personne ne remporte le prix en raison de ce qu’il est. Un livre gagne pour ce qu’il provoque. Ce qui s’est passé témoigne de la foi des jurés — entre autres choses — envers les premières fictions. Ils ont trouvé que ces écrivains avaient beaucoup à dire, et qu’ils l’avaient fait d’une manière bien plus riche, lors de leur seconde lecture. »Les soubresauts et convulsions autour du Booker Prize et de ses 50.000 £ de dotation pourraient amuser. Mais peut-être que l’on se penchera (il faudrait une âme bien née) un jour prochain sur la sélection 2020 du prix Renaudot – prix de journalistes par essence. Et l’absence non seulement totale de diversité, mais surtout, la quintessence du copinage et de la cooptation dans l’industrie française.Un jour, peut-être…via New York Times