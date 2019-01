Quand les professionnels de la BD se mettent au service d'ONG

L'association The Ink Link s'est donné pour mission de mettre en contact des professionnels de la bande dessinée et des organisations non gouvernementales, pour communiquer ensemble sur des causes sociales, environnementales et ayant trait au développement.Au sein de la Maison des Peuples et de la Paix, trois espaces permettront à The Ink Link d'explorer trois thématiques différentes :L’espace d’accueil de la cafétéria présentera la création de l'association, depuis l’envie d’engagement à l’organisation d’un réseau de professionnels de la BD pour aider les ONG.L’espace Aller à la rencontre de l’autre, met en avant les différents projets menés auprès des migrants. Un sujet d’actualité.L’espace Montrer l’invisible dévoile le pouvoir du dessin à expliquer, représenter des sentiments ou à vulgariser des notions abstraites.Le programme des événements est le suivant :Mercredi à partir de 14 h : Pozla graffera en direct dans le hall d’accueil. La création sera un clin d’oeil à sa fresque réalisée dans un camp de réfugiés à Beyrouth en septembre dernier.Vendredi à 11 h : visite commentée par Aurélie Neyret de l’exposition Hila, naître en Afghanistan. Vendredi à 18 h : vernissage de l’exposition.Vendredi à 19 h : table ronde animée par JC Deveney : échanges entre Aurélie Neyret, Wilfrid Lupano et Laure Garancher pour The Ink Link, et l’équipe de Médecins sans frontières.Pendant les 4 jours, dédicaces des artistes : Jean Dytar, Espé, Gaëlle Hersent, Fabien Toulmé et Pozla.En novembre 2018, The Ink Link a été lauréat du Prix Fondation Cognacq Jay, qui récompense des projets innovants, favorisant le lien social, l’inclusion et la participation de chaque acteur.