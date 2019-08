Quatre autrices finalistes pour le Prix du roman Fnac

La lauréate de cette année 2019 succèdera à Adeline Dieudonné, récompensée en 2018 pour son livre La vraie vie (L'Iconoclaste).Bérengère Cournut, De pierre et d'os (Le Tripode)Edna O'Brien, Girl, traduit par par Aude de Saint-Loup et Pierre-Emmanuel Dauzat (Sabine Wespieser)Valentine Goby, Murène (Actes Sud)Monica Sabolo, Eden (Gallimard)Résultant des choix des libraires et des grands lecteurs adhérents Fnac, une liste de 30 ouvrages avait été établie en juillet dernier Le Prix du Roman Fnac 2019 sera remis lors de l’inauguration du 4e Salon Fnac Livres, vendredi 20 septembre à 17h à la Halle des Blancs Manteaux par son invité d’honneur Bret Easton Ellis. Le salon Fnac Livres, lui, se déroulera du 20 au 22 septembre.