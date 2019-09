Quatre finalistes pour le Prix Landerneau des Lecteurs 2019

Cette « communauté littéraire » a jusqu’au 7 octobre pour échanger via une page Facebook dédiée et voter en faveur de son coup de cœur. Tirés au sort, douze lecteurs sont invités à Paris pour participer aux délibérations finales, assister à la remise du prix et profiter d’une rencontre privilégiée avec le lauréat.Ce dernier, dévoilé le 8 octobre prochain à Paris, succédera au palmarès à L’Insouciance (Gallimard) de Karine Tuil, L’Art de perdre (Flammarion) d’Alice Zeniter et Chien-Loup (Flammarion) de Serge Joncour.Quant aux ouvrages retenus, en voici la liste :Kaouther Adimi, Les petits de Décembre (Le Seuil)Louis-Philippe Dalembert, Mur Méditerranée (Sabine Wespieser)Valentine Goby, Murène (Actes Sud)Sylvain Prudhomme, Par les routes (L’Arbalète/Gallimard)