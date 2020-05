Quatre lauréats pour les Goncourt du printemps 2020

L’Académie Goncourt l’avait annoncé : les lauréats qui concourront aux Goncourt du premier roman, de la nouvelle et de la biographie Edmonde Charles-Roux seront dévoilés ce lundi 11 mai 2020 « en soutien aux libraires très touchés économiquement par les mesures induites par le covid-19 ».





Ce lundi 11 mai 2020, les jurés de la prestigieuse récompense littéraire ont dévoilé le palmarès des Goncourt du printemps 2020.



Le Prix Goncourt premier roman 2020 a été remis à Maylis Besserie pour son roman Le Tiers Temps publié par les éditions Gallimard). La dernière sélection réunissait deux autres romans : Avant que j’oublie d’Anne Pauly (Verdier) et Une fille sans histoire de Constance Rivière (Stock).



Résumé de l’éditeur pour Le Tiers Temps :





Le Goncourt de la nouvelle 2020 a été remporté par Anne Serre pour Au cœur d’un été tout en or publié chez les éditions Mercure de France. Parmi les autres finalistes, figuraient François Garde pour Lénine à Chamonix (Guérin) et Vincent Ravalec pour Nouvelles, version intégrale (Au Diable Vauvert)



Résumé de l’éditeur pour Au cœur d’un été tout en or :





Pour le Goncourt de la biographie Edmonde Charles-Roux, le jury a décidé de distinguer cette année Thierry Thomas pour Hugo Pratt, trait pour trait paru aux éditions Grasset.



L’ouvrage faisait partie de la dernière sélection de l’Académie Goncourt, qui comprenait 4 autres romans : Chamfort ou la subversion de la morale de Jean-Baptiste Bilger (Cerf), Jacques Rigaut le suicidé magnifique de Jean-Luc Bitton (Gallimard), Les frères Goncourt de Jean-Louis Cabanès et Pierre Dufief (Fayard) et Les infréquentables frères Goncourt de Pierre Ménard (Tallandier).



Ces deux derniers ouvrages, « deux excellentes biographies des Frères Goncourt » ont néanmoins reçu une mention spéciale, précise le jury.



Résumé de l’éditeur pour Hugo Pratt, trait pour trait :



Pour celles et ceux qui ressentent vivement l’arrogance de la culture officielle, la lecture de Corto Maltese est jubilatoire. Car découvrir cette bande dessinée, c’est pénétrer dans un monde où rien ne s’exclut, où tout coexiste : l’enfance et la vieillesse, l’action et le détachement, l’amour et l’envie de s’y dérober, l’utopie et le pragmatisme, les comportements chevaleresques et l’avidité (Corto et Raspoutine…), la bouffonnerie et la mélancolie, les militaires et les magiciennes, les civilisations du passé et celles du présent, les voyages dans l’espace et les voyages dans le temps. L’art d’Hugo Pratt se moque de la distinction entre réflexion et divertissement, entre culture noble et populaire, ces distinctions qui fondent notre éducation. À chacune de ses planches, ces catégories, sinistres cloisonnements, volent en éclats.

Cet essai romanesque est la célébration de cet univers sans frontières. Il évoque Hugo Pratt, que l’auteur a connu, à travers l’exploration de son art : il cherche à retrouver un disparu à travers la beauté de son trait.

Enfin, il est une interrogation sur l’amour de la bande dessinée, sur ce qui le fonde.