Quatre ouvrages récompensés par le Prix Marine Bravo Zulu 2020

Les quatre ouvrages distingués par le Prix Marine Bravo Zulu 2020 sont les suivants :Tu m’avais dit Ouessant de Gwenaëlle Abolivier, Le mot et le resteL’Erebus, vie, mort et résurrection d’un navire de Michael Palin, PaulsenÀ bord des frégates de Jean-Yves Delitte et Jean-Benoit Héron, GlénatAma, le souffle des femmes de Franck Manguin et Cécile Becq, SarbacaneLe Prix de l'ACORAM a été créé par l'association en 1987, pour saluer un « ouvrage historique, littéraire, scientifique ou technique mettant en valeur le monde maritime militaire ou civil ».