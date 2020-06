Quatre ouvrages sélectionnés pour le Prix du Cercle Montherlant

Courbet, la vie à tout prix, de Valérie Bajou, aux éditions Cohen&Cohen

Henri de Toulouse-Lautrec, la stratégie de l'éphémère de Nicolas Henri Zmelty aux éditions Hazan

Le siècle d'or Espagnol, de Greco à Velazquez, Guillaume Kientz aux éditions Citadelle & Mazenod

Décors d'ambassades, art et dipomatie française au XXe siècle, Olivier Dufour aux éditions Norma

Pouvaient concourir au titre de l’année 2020, les ouvrages parus depuis le 1er septembre 2019, à l’exclusion des ouvrages ayant fait l’objet d’une traduction, des ouvrages collectifs et des catalogues d’exposition. Les ouvrages ayant bénéficié d’une contribution rédactionnelle ou d’un soutien d’un membre de l’Institut ne pouvaient également pas être retenus.Voici les quatre ouvrages présélectionnés pour le Prix du Cercle Montherlant-Académie des beaux-arts 2020 :Le jury du prix réunit Laurent Petitgirard, Secrétaire perpétuel de l’Académie des beaux-arts, Président du jury ; Hélène Carrère d’Encausse, Secrétaire perpétuel de l’Académie française ; Roselyne Bachelot-Narquin, ancienne ministre ; Francis Baillet, avocat à la Cour et Président du Cercle Montherlant ; Dominique Bona de l’Académie française ; Patrick de Carolis, membre de l’Académie des beaux-arts, directeur du Musée Marmottan Monet ; Olivier Dassault, député de l’Oise, artiste ; Adrien Goetz, membre de l’Académie des beaux-arts ; Jean-Pierre Grivory, PDG de la société Parfums Salvador Dali ; Dina Kawar, ambassadeur du Royaume hachémite de Jordanie au Conseil de sécurité ; Nathalie Obadia, galeriste ; Maryvonne Pinault, mécène et collectionneur ; François-Xavier de Sambucy de Sorgue, coprésident du jury, et Edwart Vignot, historien d’art.L'attribution du prix aura lieu le 8 octobre prochain. En 2019, c'est le livre Delacroix. La liberté d’être soi, de Dominique de Font-Réaulx, publié par les Éditions Cohen&Cohen, qui avait été récompensé.