Quatre titres encore en lice pour le 33e Prix Jean Freustié

Créé en 1987 à l’initiative de Nicole et Frédéric Vitoux et de Bernard Franck, le prix littéraire Jean Freustié a rassemblé, à ses origines, autour de son épouse Christiane Teurlay-Freustié un jury composé de romanciers, journalistes littéraires et amis de l’écrivain (Jean Freustié 1914-1983) soucieux de perpétuer sa mémoire.







Afin de pérenniser ce prix, Christiane Teurlay-Freustié (décédée en 2010) a créé en 1996 une Fondation sous l’égide de la Fondation de France. Cette Fondation Prix Jean Freustié est chargée d’en assurer la gestion et son bon fonctionnement. Pia Daix en est la Déléguée générale. La générosité de l’apport en capital de la fondatrice a permis d’en faire l’un des mieux dotés en France.



Ce prix annuel est décerné à un écrivain de langue française pour une œuvre en prose. La dotation est de 25000 €.

La dernière sélection est la suivante, avec remise du prix le 30 mars :



Cette Inconnue —Anne-Sophie Stefanini (Gallimard)

Dehors, la tempête —Clémentine Mélois (Grasset)

L’Homme qui pleure de rire —Frédéric Beigbeder (Grasset)

Si je t’oublie —Morgan Sportès (Fayard)



En 2019, Franck Maubert a reçu le Prix Jean Freustié pour L’Eau qui passe (Gallimard).