Québec Édition en dit plus sur sa présence au salon Livre Paris

Dans un peu plus d’un mois, le salon Livre Paris ouvrira ses portes, du 16 au 19 mars au parc des expositions de la porte de Versailles. Et cette année, Québec Édition annonce la couleur. Le comité prépare son stand pour une présence remarquable entouré d’une importante délégation d’auteur.





Le Salon du Livre de Montréal (Denis-Carl Robidoux, CC BY NC) Le Salon du Livre de Montréal (Denis-Carl Robidoux, CC BY NC)





C’est près d’une trentaine de maisons d’édition québécoise et une quarantaine de leurs auteurs qui seront présents pour représenter la diversité littéraire du pays au cours des trois jours du salon parisien sur le stand du collectif national Québec Édition. En tant que comité de l’Association nationale des éditeurs de livres, la présence de Québec Édition au salon a pour but d’assurer le rayonnement international de l’édition québécoise et franco-canadienne par le biais de ces grands noms de la relève littéraire et de nombreux lauréats présents en dédicace.



« Livre Paris est un arrêt incontournable pour les auteurs et illustrateurs québécois dans leur grande campagne de rayonnement de leur art à l’extérieur des frontières de notre coin de pays. Année après année, leur engouement pour ce merveilleux salon du livre ne tarit pas, et les lecteurs français qui affluent sur le stand de Québec Édition enrichissent leur expérience. Nous sommes particulièrement heureux de leur présenter ce printemps un groupe d’écrivains aussi captivant ».



Parmi les auteurs présents, les organisateurs mentionnent entre autres le romancier Christian Guay-Poliquin, lauréat du Prix France-Québec 2017 pour Le poids de la neige (La Peuplade/L’Observatoire), qui se verra remettre officiellement son prix lors de la réception d’inauguration du Salon par la Délégation générale du Québec à Paris qui aura lieu au stand (E45) le jeudi 15 mars.



Mais aussi Éric Plamondon, dont le roman Taqawan (Le Quartanier/Quidam) a été sélectionné pour le Prix des libraires 2018, ou encore Stéphane Larue, lauréat du prix Senghor 2017 pour Le plongeur (Le Quartanier). Les séances de signatures de tous les auteurs qui seront présents sont déjà indiquées sur le site web de Livre Paris.



Les organisateurs annoncent également une expérience de réalité virtuelle autour de la poésie et des grands espaces québécois, intitulée « Panoramique : 360° de poésie ». Le stand proposera aux visiteurs d’enfiler un casque de réalité virtuelle pour s’entendre déclamer des textes poétiques tout en évoluant dans les paysages hivernaux de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent.



Afin de compléter l’immersion, des performances sonores s’ajouteront à cet univers, produit de La Fabrique culturelle (plateforme numérique multiforme numérique multi-format de Télé-Québec) en collaboration avec la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) et l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL). Le dispositif servira d’introduction aux célébrations entourant la présence en tant qu'invité d’honneur du Québec au Marché de la poésie de Paris du 6 au 10 juin prochain à la place Saint-Sulpice.





Le communiqué rappelle que la participation de Québec Édition au salon Livre Paris est réalisée avec l’appui de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), de la Délégation générale du Québec à Paris, du Conseil des arts du Canada, de Patrimoine canadien et de l’Ambassade du Canada à Paris. Plusieurs auteurs bénéficient de l’appui du Conseil des arts et des lettres du Québec et des Offices jeunesse internationaux du Québec.

Le communiqué partage notamment la déclaration du président de Québec Édition et de la maison Les 400 coups, Simon de Jocas :