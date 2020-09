Québec : quel futur pour les salons du livre ?

SALON : pas de Parc des expositions

Malgré les contraintes actuelles, les Salons du livre confirment leur volonté de tenir des événements en 2020-2021 et multiplient les efforts afin de poursuivre leur mission de promotion du livre et de la lecture dans leur région. Les esprits oscillent entre les infinies possibilités du virtuel et l’espoir de Salons présentiels à différentes échelles.L’objectif est d’élaborer une offre qui favorisera les rencontres avec le public et mettra en valeur la diversité et la richesse des livres québécois. En ce sens l’Association québécoise des salons du livre (AQSL) entend « accompagner et soutenir ses membres face aux défis rencontrés qui les invitent à innover dans leurs façons de faire et de travailler. »En réponse au mouvement de dénonciation qui a déferlé sur le milieu littéraire cet été, l’AQSL a de plus choisi d’adopter une politique de tolérance zéro face aux abus et au harcèlement. Les Salons du livre souhaitent ainsi participer activement à la solution et faire de leurs événements des environnements sains, respectueux et sécuritaires pour toutes et tous.Pour 2020-2021, le bureau exécutif de l’association sera formé de Julie Brosseau, directrice du Salon du livre de Trois-Rivières, à la présidence ; de Sylvie Marcoux, directrice du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean, à la vice-présidence ; de Mélanie Devost, directrice du Salon du livre de la Côte-Nord, au secrétariat, et d’Émilie Pinard, directrice du Salon du livre de l’Estrie, à la trésorerie.