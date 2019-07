Queen’s Knickers Award : un prix qui récompense les livres illustrés pour enfants

C’est l’auteur/illustrateur Nicholas Allan qui est à l’origine de ce prix : le nom de celui-ci est tiré de son propre titre The Queen’s Knickers. Le livre illustré a été publié à l’origine par Hutchinson en 1993 et est sorti par la suite en livre de poche aux éditions Penguin Random House/Red Fox en 2000.Ce prix vise à récompenser des livres pour enfants illustrés quelque peu « bizarres » qui attirent l’attention d’un enfant, que ce soit sous forme de curiosité, de divertissement, d’horreur ou d’excitation.Le prix est doté de 5 000 £ et d’un badge doré des Queen’s Knickers, un objet présent dans l’ouvrage de Nicholas Allan. Les autres finalistes recevront une récompense de 1 000 £ et un badge argenté, annonce The Society of Authors.Lors de l’annonce du prix, Allan a déclaré : « Je souhaite encourager les auteurs et les illustrateurs à prendre plus de risques et à s’amuser davantage. Le nom du prix reflète ce que je ressentais lorsque j’ai commencé à écrire le livre dont le nom est tiré. Je l’ai commencé uniquement pour le plaisir, sans aucun sens de l’intrigue, sans sens moral, sans but – en fait, sans sens, et j'ai tenu bon jusqu’au bout.J’aimerais que le prix me permette de découvrir des livres dont l'objet est de créer un pur plaisir pour l’auteur tout en cherchant à la fois l’étonnement et l’émerveillement du lecteur. J’aimerais tout particulièrement que ce prix puisse saluer de nouveaux auteurs et illustrateurs, parallèlement aux auteurs plus établis, d’autant plus que les premiers prennent davantage de risques, car ils ont tout à gagner et peu à perdre. »Pour participer, le candidat doit s’inscrire sur le site qui lui est dédié avant le 15 novembre 2019 à 17h. Son œuvre doit avoir été publiée pour la première fois au Royaume-Uni et en République d’Irlande entre le 1er septembre 2018 et le 31 août 2019.L'ouvrage peut être une combinaison de mots et/ou d’images, ou simplement des images et dans n’importe quel format physique. La dotation sera alors partagée entre l’auteur(s) et l’illustrateur(s), le cas échéant.