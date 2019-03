Quel est le livre interdit le plus influent au monde ?

Domaine Public

L'Academic Book Week est une semaine consacrée à la diversité, la variété et l'influence des livres universitaires tout au long de l'histoire. Elle est dirigée par la Booksellers Association pour la quatrième année consécutive en 2019.Les ouvrages présélectionnés ont été interdits pour des raisons liées à leurs opinions politiques, à leur indécence, à leur caractère sexuel, ou blasphématoire, au racisme qu'ils contient ou du fait de contenus violents et/ou à un langage considéré comme offensant. Voici la liste des 20 choix des libraires universitaires du Royaume-Uni et d'Irlande, en association avec Index on Censorship :1984, George OrwellVu du Pont, Arthur MillerBeloved, Toni MorrisonLe Meilleur des Mondes, Aldous HuxleyLes filles de la campagne, Edna O’BrienÀ la croisée des mondes (série de livres), Philip PullmanJe sais pourquoi chante l'oiseau en cage, Maya AngelouL'Amant de lady Chatterley, D.H. LawrenceDes souris et des hommes, John SteinbeckL'origine des espèces, Charles DarwinThéorie et pratique des droits de l’homme, Thomas PaineLes Versets sataniques, Salman RushdieL'Attrape-cœurs, J.D. SalingerLa Couleur pourpre, Alice WalkerLes Raisins de la Colère, John SteinbeckLa Métamorphose, Franz KafkaNe tirez pas sur l'oiseau moqueur, Harper LeeUlysse, James JoyceEn attendant Godot, Samuel BeckettRecherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Adam SmithC'est L'origine des espèces (traduit de l'anglais par Edmond-Jean-François Barbier pour la collection GF de Flammarion) de Charles Darwin qui a été nommé livre interdit le plus influent à la suite d'un vote organisé par l'Academic Book Week 2019. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee (traduit de l'anglais par Isabelle Stoïanov, aux éditions Livre de Poche) et 1984 de George Orwell (traduit de l'anglais par Amélie Audiberti pour les éditions Folio) ont été finalistes aux côtés de l'oeuvre du paléontologue.L'origine des espèces est connu mondialement pour avoir introduit la « théorie de l'évolution » des espèces vivantes à partir d'autres espèces généralement éteintes, au moyen de la sélection naturelle. L'ouvrage a été interdit pour la première fois en 1859 par la bibliothèque du Trinity College de Cambridge, où Darwin avait été étudiant. En 1925, l'état du Tennessee interdit à son tour l'enseignement de la théorie de Darwin dans les écoles. Une loi qui restera en vigueur jusqu'en 1967. Le livre fut également interdit en Yougoslavie en 1935 et en Grèce en 1937.« C’est fascinant de voir les résultats du vote du public de l'Academic Book Week visant à élire le livre interdit le plus influent. L'origine des espèces a façonné la façon dont nous percevons l'entièreté de notre histoire en tant que race humaine, en dépit des tentatives pour l'interdire », a déclaré Emma Bradshaw, responsable des campagnes à la Booksellers Association.L'origine des espèces a déjà été choisi comme le livre universitaire le plus influent de tous les temps lors de la première Academic Book Week, en 2015.via The Bookseller