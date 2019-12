Quels sont les Prix Nobel les plus populaires ?

Adam Baker, CC BY 2.0

Depuis que Google a mis en place ses doodles, la popularité de certaines personnalités parfois oubliées revient à toute vitesse. Ainsi, le Russe Lev Landau (physique) et le Néerlandais Willem Einthoven (médecine en 1924) ont fait l’objet d’un éclairage par Google tout à fait inattendu.Sur 2019, ils sont les Nobel les plus populaires — sans que l’on sache vraiment quelles sont leurs matières de prédilection, au sein du domaine qui les a récompensés.Sur les 15 Nobel les plus en vue, on retrouve tout de même pour la littérature Bob Dylan (8e place, 2016), incontestablement le plus populaire dans cette catégorie. Il avait été salué, non sans quelques grincements de dents, pour « avoir créé dans le cadre de la grande tradition de la musique américaine de nouveaux modes d’expression poétique ».Toujours dans cette liste des 15 Nobel les plus populaires, toutes catégories confondues, se placent Albert Camus (9e place, 1957), Toni Morrison (11e place, 1993 – son décès à entraîné un vif intérêt sur la toile), Pablo Neruda (14e place, 1971) et Ernest Hemingway (15e place, 1954). Cette classification, opérée par SEMrush, société de marketing numérique, s’appuie sur les recherches effectuées via Google, avec un lissage mensuel.On retrouve également Barack Obama (5e place), qui avait obtenu le Nobel de la Paix, mais dont les livres se vendent avec une ferveur qui ne s’est jamais démentie.Quant au classement des Nobel de littérature les plus populaires, il intègre les personnalités suivantes :André Gide, Samuel Beckett (qui aurait tant aimé qu'on ne le dérangeât point avec cette histoire) ou encore Anatole France, Modiano et Peter Handke, voilà autant de figures littéraires d’envergure.