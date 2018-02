Questionner, découvrir, divertir : faites une Escale du livre à Bordeaux

Depuis 16 ans L’Escale du livre fait découvrir la diversité de la littérature française et étrangère, graphique et jeunesse et celle de l’édition tant nationale qu’en régions, au travers d’un festival littéraire et d’un salon du livre. Questionner, découvrir, solliciter l’imaginaire, divertir telles sont les inspirations qui agitent et animent L’Escale du livre.





illustration par Louise Dehaye illustration par Louise Dehaye





L’Escale du livre c’est : plus de 130 auteurs et illustrateurs français et étrangers, des auteurs reconnus ou qui marqueront le paysage littéraire de demain, des débats, lectures, rencontres, expositions, ateliers, performances et spectacles, des créations inédites, des rendez-vous pour la jeunesse… et un « village littéraire » réunissant une dizaine de librairies indépendantes, plus de soixante-dix maisons d’édition et deux cents éditeurs représentés. Voici quelques-uns des temps forts de cette édition 2018, du 6 au 8 avril :



Des lectures et des formes spectaculaires originales



La venue de François Morel, pour une lecture musicale autour de son livre à paraître en mars prochain C’est aujourd’hui que je vous aime (Le Sonneur) et d’une rencontre sur ses univers littéraires, sera l'un des moments à ne pas manquer, de même que la création d’une lecture dessinée de Gramercy Park (Gallimard BD) avec Timothée de Fombelle et Christian Cailleaux.



Alice Zeniter avec le chorégraphe Orin Camus proposera une performance, tandis que l'on découvrira la première d’une lecture musicale avec Marie Cosnay autour de sa nouvelle traduction des Métamorphoses d’Ovide (L’Ogre). À noter, la création d’une lecture en musique et en images de Climats de France (Sabine Wespieser) avec Marie Richeux.



Toujours très populaire, le concert dessiné « Regarde moi mieux » réunira Mathieu Boogaerts, David Prudhomme et François Olislaeger. Enfin « L'Escale by night » proposera une soirée « inattendue » à la Chapelle du CROUS, avec une lecture musicale par Philippe Katerine autour de son livre Ce que je sais de la mort, ce que je sais de l’amour (Hélium), suivie d’un concert dessiné avec Rubin Steiner aux platines et Charles Berberian aux pinceaux + DJ Set + Foodtruck & Bar.



Et pour le jeune public, plusieurs spectacles sont prévus avec le dessinateur Marc Boutavant, créateur du célèbre Ariol ; avec Marie Desplechin et Magali Le Huche autour de Verte (Rue de Sèvres), l’apprentie sorcière...

Et bien d'autres rendez-vous encore



La manifestation donnera lieu à des débats de société, comme le cycle de rencontre « DEMAIN : le monde en 2118 » avec le paysagiste-jardinier Gilles Clément, le mathématicien Hervé Lehning, les écrivains Stéphane Servant et Philippe Baqué, la philosophe Corine Pelluchon..., des Grands Débats sur le thème des migrants avec les écrivains Marielle Macé, Omar Youssef Souleimane... et les illustrateurs Baudoin et Lisa Mandel...

L'Escale du livre accueille également des auteurs étrangers comme Pete Fromm dont le prochain roman paraît chez Gallmeister en avril, Fernando Aramburu (Patria - Actes Sud, trad. Claude Bleton) qui a reçu le Prix national de littérature narrative en 2017 en Espagne, Esther Kinsky (La rivière - Gallimard, trad. Olivier Le Lay), Rachid El Daïf (La Minette de Sikirida - Actes Sud, trad. Lofti Nia), Willis from Tunis du collectif Cartooning for Peace…

On retrouvera également les auteurs qui font la rentrée éditoriale d’hiver comme Olivier Adam, Julien Bouissoux, Marc Boutavant, Geneviève Brisac, Claudine Desmarteau, Marie Desplechin, Patrick Grainville, Emmanuel Guibert, Jean-Baptiste Harang, Eric Holder, Marion Montaigne, Christine Montalbetti, Marie-Aude Murail, Yves Pagès, Jean-Noël Pancrazi...

la remise du Prix des lecteurs et du Prix des lecteurs lycéens - Escale du livre, auquel participent 26 bibliothèques et médiathèques de la métropole et du département et deux lycées de la Métropole. 5 romans ont été sélectionnés : Sucre noir (Rivages) de Miguel Bonnefoy, La nuit des béguines (Liana Levi) d’Aline Kiner, Pourquoi les oiseaux meurent (Finitude) de Victor Pouchet, Le camp des autres (Alma) de Thomas Vinau et L’art de perdre (Flammarion) d’Alice Zeniter

Les places de spectacle sont par ailleurs disponibles à la vente, directement sur le site :



Le spectacle d'ouverture de François Morel

Vend 6 avril à 20 h 30 — Salle Vitez du TnBA — Bordeaux — 10 € (tarif unique vente en ligne, frais de location inclus)



"L'Escale by Night"

lecture en musique par Philippe Katerine + concert dessiné par Rubin Steiner et Charles Berberian + DJ set. Samedi 7 avril à 20 h 30 — Chapelle du CROUS — Bordeaux — 12 € (tarif unique vente en ligne, frais de location inclus)