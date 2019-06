Qui es-tu Alaska ?, d'après John Green, en octobre sur Hulu

Miles Halter a seize ans, mais n'a pas l'impression d'avoir vécu. Assoiffé d'expériences, il quitte le cocon familial pour le campus universitaire : ce sera le lieu de tous les possibles, de toutes les premières fois. Et de sa rencontre avec Alaska. La troublante, l'insaisissable Alaska Young, insoumise et fascinante.

Qui es-tu Alaska ?, paru en 2005 en version originale et en 2007 en français dans une traduction de Catherine Gibert chez Gallimard Jeunesse, est le premier roman de John Green , avant le succès mondial de Nos étoiles contraires. L'annonce d'une adaptation n'avait pas vraiment surpris : Nos étoiles contraires et La Face cachée de Margo, signés par John Green, ont été portés au cinéma.Cette fois, c'est donc une série, limitée à 8 épisodes seulement, qui sera tirée du livre de Green. Le casting complet réunit Kristine Froseth, Charlie Plummer, Denny Love, Jay Lee, Landry Bender, Sofia Vassilieva, Uriah Shelton, Jordan Connor, Ron Cephas Jones et Timothy Simons.Le résumé de l'éditeur pour Qui es-tu Alaska ? :Josh Schwartz, producteur des séries Gossip Girl et Chuck, officiera au même poste aux côtés de Stephanie Savage (Gossip Girl, Nancy Drew). Sarah Adina Smith, réalisatrice d'épisodes des séries Hanna et Legion, ouvrira le bal derrière la caméra.La diffusion du premier épisode est prévue pour le 18 octobre prochain, sur Hulu, donc.