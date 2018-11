Qui rend la vie littéraire de Québec exceptionnelle ?

L’Institut Canadien dévoile les trois finalistes du Prix de L’Institut Canadien de Québec : Les Ami.e.s Imaginaires, La Promenade des écrivains et la revue Les libraires. Trois candidatures retenues par le jury pour leur contribution exceptionnelle à la vitalité du milieu littéraire de Québec !



Morgan, CC BY 2.0





Remis dans le cadre des Prix d’excellence des arts et de la culture, le Prix de L’Institut Canadien de Québec vise à souligner la contribution exceptionnelle d’une personne, d’un groupe de personnes ou d’un organisme culturel à la vie littéraire de la Communauté métropolitaine de Québec au cours de la dernière année (1er juillet au 30 juin) dans les domaines de la création littéraire, de l’édition, de la médiation, de l’enseignement, de la recherche, de la production, de la critique ou de la promotion.

Diffuseur de contes, de légendes et de menteries, l’organisme Les Ami.e.s. Imaginaires œuvre depuis plus de dix ans pour faire connaître à un public très varié l’art du conte dans toute sa diversité et son originalité. Au printemps 2018, plusieurs spectacles de la 3e édition de son Festival de contes et menteries ont fait salle comble. Grâce aux Ami.e.s Imaginaires, l’art du conte fait maintenant partie du panorama culturel et littéraire de la ville de Québec.



Le jury a souligné le dynamisme, la créativité et le bel élan des Ami.e.s Imaginaires qui renouvelle la pratique du conte auprès d’un public de tous âges et de tous horizons dans des lieux variés. Le jury a aussi apprécié l’action communautaire des Ami.e.s Imaginaires auprès de clientèles vulnérables.



Depuis dix-huit ans, La Promenade des écrivains offre des parcours commentés qui prennent la forme d’une randonnée pédestre et littéraire dans la ville de Québec. À l’été 2018, La Promenade des écrivains a accueilli près de 1000 personnes et proposait dix parcours différents, dont le nouveau Regards de flâneuses qui rend hommage à la parole des femmes.



Le jury a souligné le travail colossal de Marie-Ève Sévigny qui assure seule la création et l’animation de La Promenade des écrivains. Le jury a aussi souligné la variété des circuits littéraires offerts au public et ce mariage unique entre la littérature et le patrimoine de la ville de Québec.



La revue Les libraires célèbre cet automne ses 20 ans et a publié plus d’une centaine de numéros depuis sa fondation à Québec en 1998. Appréciée du grand public et saluée par les professionnels du milieu, elle constitue une référence unique dans le milieu littéraire québécois avec plus de 50 000 lecteurs par numéro, mais aussi par sa présence active sur Internet et les réseaux sociaux.



Le jury a souligné la longévité de la revue, le professionnalisme et l’esprit critique de l’équipe éditoriale ainsi que sa vision non élitiste du livre. Le jury a aussi fait valoir l’ancrage de la revue dans la ville de Québec d’où elle est éditée.



Un appel de candidatures a été lancé auprès du public et un jury a choisi trois finalistes parmi les candidatures reçues. Ce prix est accompagné d’une bourse de 2000 $. L’organisme lauréat sera dévoilé lors de la remise des Prix d’excellence des arts et de la culture, le lundi 26 novembre 2018.



Le Prix de L’Institut Canadien de Québec a été créé en 1979. Il visait alors à récompenser une personnalité œuvrant de façon exceptionnelle dans le secteur des arts et des lettres, que ce soit par la création artistique ou par la promotion de la culture. De 2009 à 2015, le Prix de L’Institut a pris le nom de Prix de la personnalité littéraire de L’Institut Canadien de Québec. Les critères d’attribution du Prix de L’Institut Canadien ont été revus en 2016 ; ils continuent de tenir compte de l’important volet littéraire de la mission de L’Institut.



L’Institut Canadien de Québec célébrait en 2018 le 170e anniversaire de sa fondation, ce qui en fait l’un des plus anciens organismes culturels francophones en Amérique du Nord.